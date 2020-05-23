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2020-05-23T18:42
https://ria.ru/20200523/1571895221.html
Источник рассказал о судимости пытавшегося захватить заложников в Москве
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РИА Новости

Источник рассказал о судимости пытавшегося захватить заложников в Москве

18:42 23.05.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗахват заложников в отделении банка в центре Москвы
Захват заложников в отделении банка в центре Москвы
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Мужчина, пытавшийся захватить заложников в отделении Альфа-банка в Москве, имеет судимость за угон автомобиля, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
В субботу в отделение Альфа-банка на улице Земляной вал в Москве вошел неизвестный и заявил, что у него бомба, он намерен взорвать отделение. Никто не пострадал, злоумышленника задержали, его личность установлена, сообщили в МВД.
Захват заложников в отделении банка в центре Москвы
Вчера, 17:47
Захват заложников в отделении банка в центре Москвы
"Ранее судили из-за того, что угнал машину", - сказал собеседник агентства.
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Захват заложников в центре МосквыМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)МоскваАльфа-банкПроисшествия
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