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2020-05-23T18:33
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Delivery Club опроверг данные о захвате банка в Москве курьером сервиса
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РИА Новости

Delivery Club опроверг данные о захвате банка в Москве курьером сервиса

18:33 23.05.2020
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийСотрудники полиции у отделения "Альфа-банка" в центре Москвы, откуда поступило сообщение, что неизвестный удерживает несколько человек и угрожает взорвать отделение
Сотрудники полиции у отделения Альфа-банка в центре Москвы, откуда поступило сообщение, что неизвестный удерживает несколько человек и угрожает взорвать отделение
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Сотрудники полиции у отделения "Альфа-банка" в центре Москвы, откуда поступило сообщение, что неизвестный удерживает несколько человек и угрожает взорвать отделение
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Человек, пытавшийся захватить заложников в отделении Альфа-банка в центре Москвы, не является курьером сервиса Delivery Club, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса.
В субботу в отделение Альфа-банка на улице Земляной вал в Москве вошел человек и заявил, что у него бомба, он намерен взорвать отделение. Никто не пострадал, злоумышленника задержали, его личность установлена, сообщил начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.
"У выросшей популярности нашего сервиса появилось неожиданное последствие: мужчина в обычной зеленой куртке был принят присутствующими в отделении людьми за курьера Delivery Club, хотя не имеет к нам никакого отношения", - прокомментировали в пресс-службе.
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