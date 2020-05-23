Рябков оценил последствия выхода США из Договора об открытом небе

ХАБАРОВСК, 23 мая – РИА Новости. Союзники Союзники США после выхода Штатов из Договора по открытому небу могут найти способ делиться информацией, но это будет иметь проблемы с политической и юридической точек зрения, заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков в субботу в телепрограмме "Большая игра" на Первом канале

Президент США Дональд Трамп в четверг объявил, что Вашингтон выходит из договора и будет вне соглашения, пока Россия "не будет выполнять свои обязательства". При этом он не исключил возвращение к соглашению, а также разработку новых договоренностей. Россия неоднократно отвергала обвинения США в нарушении договора. В пятницу замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия будет договариваться с США, в том числе по соглашению об "открытом небе", только на взаимной основе.

"Не вижу никаких проблем с точки зрения последствий для нашей безопасности от выхода США из этого договора ... Если договор сохранится, их союзники, наверное, найдут формы, как поделиться информацией с Соединенными Штатами, и наоборот. Хотя это будет, на наш взгляд, крайне проблемным с политической и юридической точек зрения. Мы над этим тоже думаем сейчас", - сказал Рябков.

Он назвал нелогичными и сумбурными объяснения США о причинах выхода из договора. "Когда администрация Трампа вдруг заявляет, что самолеты открытого неба РФ использовались как наводчики для артиллерийско-ракетного огня, вызывает гомерический хохот в московских кабинетах и в московских штабах. Эпизодический пролет с аппаратурой наблюдения, которое калибровано так, что нельзя ничего подтасовать, нельзя повысить четкость изображения, когда на борту самолета находятся представители наблюдаемой страны. И вот это все мы будем использовать для целеуказания? Это просто смешно", - сказал Рябков.

Он отметил, что выполнявшиеся американской стороной наблюдательные полеты были "не над парками и пляжами", и призвал американских коллег составить и предоставить перечень тех объектов, которые снимали они и их союзники в России. "Тогда мы посмотрим, кто над какими ранчо и гольф-полями летал, и кто больше получил информации", - сказал Рябков.