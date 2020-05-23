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2020-05-23T18:29
https://ria.ru/20200523/1571894871.html
Рябков оценил последствия выхода США из Договора об открытом небе
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РИА Новости

Рябков оценил последствия выхода США из Договора об открытом небе

18:29 23.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 18 июня 2019
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 18 июня 2019
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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ХАБАРОВСК, 23 мая – РИА Новости. Союзники США после выхода Штатов из Договора по открытому небу могут найти способ делиться информацией, но это будет иметь проблемы с политической и юридической точек зрения, заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков в субботу в телепрограмме "Большая игра" на Первом канале.
Президент США Дональд Трамп в четверг объявил, что Вашингтон выходит из договора и будет вне соглашения, пока Россия "не будет выполнять свои обязательства". При этом он не исключил возвращение к соглашению, а также разработку новых договоренностей. Россия неоднократно отвергала обвинения США в нарушении договора. В пятницу замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия будет договариваться с США, в том числе по соглашению об "открытом небе", только на взаимной основе.
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"Не вижу никаких проблем с точки зрения последствий для нашей безопасности от выхода США из этого договора ... Если договор сохранится, их союзники, наверное, найдут формы, как поделиться информацией с Соединенными Штатами, и наоборот. Хотя это будет, на наш взгляд, крайне проблемным с политической и юридической точек зрения. Мы над этим тоже думаем сейчас", - сказал Рябков.
Он назвал нелогичными и сумбурными объяснения США о причинах выхода из договора. "Когда администрация Трампа вдруг заявляет, что самолеты открытого неба РФ использовались как наводчики для артиллерийско-ракетного огня, вызывает гомерический хохот в московских кабинетах и в московских штабах. Эпизодический пролет с аппаратурой наблюдения, которое калибровано так, что нельзя ничего подтасовать, нельзя повысить четкость изображения, когда на борту самолета находятся представители наблюдаемой страны. И вот это все мы будем использовать для целеуказания? Это просто смешно", - сказал Рябков.
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Он отметил, что выполнявшиеся американской стороной наблюдательные полеты были "не над парками и пляжами", и призвал американских коллег составить и предоставить перечень тех объектов, которые снимали они и их союзники в России. "Тогда мы посмотрим, кто над какими ранчо и гольф-полями летал, и кто больше получил информации", - сказал Рябков.
Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора являются 34 государства.
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РоссияДональд ТрампСергей РябковСШАВ мире
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