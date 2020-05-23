RT представил фильм о выживших после ИВЛ

Отмечается, что по статистике, большинство подключенных к ИВЛ пациентов с тяжелой формой пневмонии, вызванной коронавирусом, не удается спасти. Героями фильма стали люди, которые были подключены к аппарату искусственной вентиляции легких от десяти дней до двух недель. В фильме они рассказали, как заболели коронавирусом, как попали в реанимацию. Также врачи рассказали, как им удалось спасти пациентов, находившихся в тяжелом состоянии.