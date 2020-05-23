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Распространение нового коронавируса
2020-05-23T18:23
https://ria.ru/20200523/1571894711.html
RT представил фильм о выживших после ИВЛ
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РИА Новости

RT представил фильм о выживших после ИВЛ

18:23 23.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЛоготип телеканала RT
Логотип телеканала RT
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Фильм про выживших после искусственной вентиляции легких представил телеканал RT в рамках документального проекта "Эпидемия", сообщается на сайте телеканала в субботу.
Ранее в рамках проекта RT и журналиста Антона Красовского "Эпидемия" вышел фильм с участием главных врачей пяти клиник Москвы, перепрофилированных для лечения COVID-19.
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"RT и журналист Антон Красовский в рамках документального проекта "Эпидемия" представляют фильм "Выжить после ИВЛ", который снимался в Тверской областной больнице", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по статистике, большинство подключенных к ИВЛ пациентов с тяжелой формой пневмонии, вызванной коронавирусом, не удается спасти. Героями фильма стали люди, которые были подключены к аппарату искусственной вентиляции легких от десяти дней до двух недель. В фильме они рассказали, как заболели коронавирусом, как попали в реанимацию. Также врачи рассказали, как им удалось спасти пациентов, находившихся в тяжелом состоянии.
"На момент съемок врачи Тверской областной больницы готовились к большому росту заболеваемости коронавирусом. В фильме они рассказали, хватает ли им средств индивидуальной защиты, коек и персонала и с чем связана большая очередь из скорых", - добавляется в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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