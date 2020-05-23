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Культура
2020-05-23T18:22
https://ria.ru/20200523/1571894679.html
Бузова была готова приехать на переговоры с захватчиком банка в Москве
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РИА Новости

Бузова была готова приехать на переговоры с захватчиком банка в Москве

18:22 23.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкОльга Бузова
Ольга Бузова
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Ольга Бузова . Архивное фото
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Певица и телеведущая Ольга Бузова заявила, что приехала бы на встречу с мужчиной, который в субботу захватил отделение банка в Москве и, как пишут некоторые СМИ, хотел увидеться с ней.
В субботу в отделение "Альфа-банка" на улице Земляной вал в Москве вошел неизвестный и заявил, что у него бомба, он намерен взорвать отделение. В результате действий сотрудников отделения и правоохранительных органов никто не пострадал, злоумышленник был задержан, его личность установлена, сообщил начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин. Некоторые СМИ сообщили, что захватчик требовал, чтобы ему организовали встречу с певицей и телеведущей Ольгой Бузовой.
"Меня просто ввергла в шок сегодняшняя новость, по всем телеканалам сейчас показывают, что был произведен захват. Я хочу сказать, что я бы приехала в любой момент на встречу и разговор с террористом, если бы от меня это было нужно и ко мне бы обратились правоохранительные органы, если бы я могла помочь", - сообщила Бузова в Instagram.
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