В воронежской мэрии два чиновника заразились коронавирусом

ВОРОНЕЖ, 23 мая - РИА Новости. Коронавирус подтвердился у заместителя главы администрации Воронежа Людмилы Бородиной и руководителя городского управления физической культуры и спорта Александра Бахтина, сообщает в субботу мэрия города.
Ранее сообщалось, что у обоих чиновников было подозрение на коронавирусную инфекцию.
"Мне очень жаль, что коллеги все-таки заболели, увы, от этого сейчас не застрахован ни один человек, который должен продолжать работу. В течение последних дней мы получали результаты анализов всех сотрудников, входящих в их контактный круг. Взято 113 тестов, коронавирусной инфекции не выявлено ни у кого", - приводит пресс-служба мэрии слова главы администрации Воронежа Вадима Кстенина.
В Воронежской области коронавирус подтвержден у 1419 человек. Умерли 16 пациентов, в том числе трое иностранных граждан. Выздоровели 918 человек.
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