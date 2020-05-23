В воронежской мэрии два чиновника заразились коронавирусом

"Мне очень жаль, что коллеги все-таки заболели, увы, от этого сейчас не застрахован ни один человек, который должен продолжать работу. В течение последних дней мы получали результаты анализов всех сотрудников, входящих в их контактный круг. Взято 113 тестов, коронавирусной инфекции не выявлено ни у кого", - приводит пресс-служба мэрии слова главы администрации Воронежа Вадима Кстенина.