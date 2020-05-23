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Распространение нового коронавируса
2020-05-23T18:17
https://ria.ru/20200523/1571894566.html
В воронежской мэрии два чиновника заразились коронавирусом
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571823312_0:31:3116:1784_1036x0_80_0_0_88ae0d34bba71cc04e04b0bd8073fabd.jpg
РИА Новости

В воронежской мэрии два чиновника заразились коронавирусом

18:17 23.05.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинский работник в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
Медицинский работник в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
ВОРОНЕЖ, 23 мая - РИА Новости. Коронавирус подтвердился у заместителя главы администрации Воронежа Людмилы Бородиной и руководителя городского управления физической культуры и спорта Александра Бахтина, сообщает в субботу мэрия города.
Ранее сообщалось, что у обоих чиновников было подозрение на коронавирусную инфекцию.
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"Мне очень жаль, что коллеги все-таки заболели, увы, от этого сейчас не застрахован ни один человек, который должен продолжать работу. В течение последних дней мы получали результаты анализов всех сотрудников, входящих в их контактный круг. Взято 113 тестов, коронавирусной инфекции не выявлено ни у кого", - приводит пресс-служба мэрии слова главы администрации Воронежа Вадима Кстенина.
В Воронежской области коронавирус подтвержден у 1419 человек. Умерли 16 пациентов, в том числе трое иностранных граждан. Выздоровели 918 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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