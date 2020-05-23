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Распространение нового коронавируса
2020-05-23T18:12
https://ria.ru/20200523/1571894509.html
Рябков отметил рост напряженности между Россией и США на фоне COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571621675_0:0:3301:1857_1036x0_80_0_0_4ec20e516f666402685c5154478aef2e.jpg
РИА Новости

Рябков отметил рост напряженности между Россией и США на фоне COVID-19

18:12 23.05.2020
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© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков перед началом лекции для студентов МГИМО в режиме видеоконференции
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков перед началом лекции для студентов МГИМО в режиме видеоконференции
© РИА Новости / МИД РФ
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ХАБАРОВСК, 23 мая - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков в субботу в телепрограмме "Большая игра" на Первом канале отметил нарастание напряженности в отношениях России и США на фоне пандемии коронавируса, при том что страны оказывают друг другу помощь.
"По ряду направлений, в том числе в разрезе взаимопомощи в борьбе с пандемией путем встречных гуманитарных поставок, мы вышли на какие-то новые рубежи, что нельзя не приветствовать. Но на этом фоне продолжаются попытки оказать давление на Россию - политическое, психологическое, санкционное", - сказал Рябков.
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"То есть вопреки потребностям момента и времени, когда нужно объединять усилия и теснейшим образом взаимодействовать, хотя бы потому, что без этого последствия пандемии будут более тяжелыми, мы видим ускорение процессов дальнейшего размежевания. Кое в чем даже нарастание напряженности. Это тревожный знак", - отметил замминистра.
По его словам, российские дипломаты "пытаются объяснить американским коллегам, что это не тот путь, по которому нужно следовать".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияСергей РябковСШАВ мире
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