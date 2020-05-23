Рябков отметил рост напряженности между Россией и США на фоне COVID-19

ХАБАРОВСК, 23 мая - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Замглавы МИД РФ Сергей Рябков в субботу в телепрограмме "Большая игра" на Первом канале отметил нарастание напряженности в отношениях России и США на фоне пандемии коронавируса, при том что страны оказывают друг другу помощь.

"По ряду направлений, в том числе в разрезе взаимопомощи в борьбе с пандемией путем встречных гуманитарных поставок, мы вышли на какие-то новые рубежи, что нельзя не приветствовать. Но на этом фоне продолжаются попытки оказать давление на Россию - политическое, психологическое, санкционное", - сказал Рябков.

"То есть вопреки потребностям момента и времени, когда нужно объединять усилия и теснейшим образом взаимодействовать, хотя бы потому, что без этого последствия пандемии будут более тяжелыми, мы видим ускорение процессов дальнейшего размежевания. Кое в чем даже нарастание напряженности. Это тревожный знак", - отметил замминистра.

По его словам, российские дипломаты "пытаются объяснить американским коллегам, что это не тот путь, по которому нужно следовать".