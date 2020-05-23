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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-23T17:55
https://ria.ru/20200523/1571894065.html
В Молдавии число заболевших COVID-19 приблизилось к семи тысячам
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/11/1571578438_0:252:3071:1979_1036x0_80_0_0_ef3824437ea2eab7ffbda37732d9ff33.jpg
РИА Новости

В Молдавии число заболевших COVID-19 приблизилось к семи тысячам

17:55 23.05.2020
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КИШИНЕВ, 23 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Молдавии за сутки выросло на 147 до 6994, всего умерли 242 человека, сообщила в субботу пресс-служба министерства здравоохранения.
Ранее власти Молдавии сообщили о 6847 зарегистрированных случаях коронавируса, 237 из которых стали летальными.
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"Еще 147 случаев инфицирования новым коронавирусом были зарегистрированы сегодня в Молдавии, общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 6994. Всего 3452 человека были вылечены, а 242 скончались из-за COVID-19", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минздрава.
Власти Молдавии с 16 мая ввели на 30 дней чрезвычайное положение в области здравоохранения. Ранее республика приостановила авиасообщение со всеми странами, также закрыты наземные границы. Запрещены массовые культурные и религиозные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях. Жители страны обязаны носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 4,9 миллиона случаев заболевания, умерли более 327 тысяч человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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