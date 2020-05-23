СК опубликовал видео допроса подозреваемых в реабилитации нацизма

Следователи ранее возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма в отношении двух жителей Перми и Казани за размещение в интернете фотографий Адольфа Гитлера и изменника Родины генерала Андрея Власова.
На видео показаны кадры, как следователи зачитывают постановления подозреваемым, спрашивают их, что они сделали, сотрудники Следственного комитета просматривают и изымают компьютерную технику. Также показано, как фигурантов дела допрашивают.
"Я выложил фотографию генерала Андрея Андреевича Власова - руководителя Русской освободительной армии в акцию "Бессмертный полк онлайн" ... Раскаиваюсь. Это задумывалось, как не очень оригинальная и не очень умная шутка, ничего красивого в этом поступке нет", - приводятся в видео слова Даниила Шестакова из Перми.
Кроме того, житель Казани Мухаммед Эль-Айюби, разместивший фото Гитлера, тоже раскаялся и извинился за этот поступок: "Разместил перед 9 мая в "Бессмертный полк" фотографию Гитлера, будучи пьяным. Прошу простить меня всех, кого оскорбил злой шуткой ... ветеранов, организаторов "Бессмертного полка" и всех, кого мог задеть".
Следствием установлено, что житель Казани Мухаммед Эль-Айюби для одобрения преступлений, определенных Международным военным трибуналом в Нюрнберге, разместил на сайте "Банк памяти" фотографию лидера Национал-социалистической немецкой рабочей партии Адольфа Гитлера для трансляции на сайте "Бессмертный полк России". Фотоизображение он сопроводил комментарием о том, что на нем запечатлен "Гилтер Адик". Кроме того, Даниил Шестаков из Перми, преследуя те же цели, разместил на сайте "Банк памяти" фотоизображение изменника Родины Власова.