В Тюрингии намерены в начале июня отменить ограничения из-за коронавируса

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Премьер-министр немецкой федеральной земли Тюрингия Бодо Рамелов хотел бы уже в начале июня отменить введенные на уровне страны ограничения из-за коронавируса и заменить их мерами на уровне местных властей, об этом он заявил в интервью медиагруппе Thüringen.
"Я бы хотел с 6 июня отменить всеобщий локдаун и заменить его пакетом мер, при котором на первый план выходят местные власти", - заявил Рамелов, слова которого приводит издание Tagesspiegel.
Сообщается, что региональное правительство обсудит детали 26 мая. Таким образом, ношение масок и соблюдение дистанции в регионе могут отменить.
По последним данным института Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране, число случаев заражения коронавирусом нового типа в Германии достигло 177,8 тысячи случаев, 8216 человек скончались.
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