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Распространение нового коронавируса
2020-05-23T17:47
https://ria.ru/20200523/1571893869.html
В Тюрингии намерены в начале июня отменить ограничения из-за коронавируса
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/18/1570538131_0:263:3085:1998_1036x0_80_0_0_c119fae4c40b6898091c67c6862a848d.jpg
РИА Новости

В Тюрингии намерены в начале июня отменить ограничения из-за коронавируса

17:47 23.05.2020
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© REUTERS / Karina HesslandЛюди в защитных масках в городе Эрфурт. столице Тюрингии
Люди в защитных масках в городе Эрфурт. столице Тюрингии
© REUTERS / Karina Hessland
Люди в защитных масках в городе Эрфурт. столице Тюрингии
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Премьер-министр немецкой федеральной земли Тюрингия Бодо Рамелов хотел бы уже в начале июня отменить введенные на уровне страны ограничения из-за коронавируса и заменить их мерами на уровне местных властей, об этом он заявил в интервью медиагруппе Thüringen.
"Я бы хотел с 6 июня отменить всеобщий локдаун и заменить его пакетом мер, при котором на первый план выходят местные власти", - заявил Рамелов, слова которого приводит издание Tagesspiegel.
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Сообщается, что региональное правительство обсудит детали 26 мая. Таким образом, ношение масок и соблюдение дистанции в регионе могут отменить.
По последним данным института Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране, число случаев заражения коронавирусом нового типа в Германии достигло 177,8 тысячи случаев, 8216 человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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