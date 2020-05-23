В Тюрингии намерены в начале июня отменить ограничения из-за коронавируса

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Премьер-министр немецкой федеральной земли Тюрингия Бодо Рамелов хотел бы уже в начале июня отменить введенные на уровне страны ограничения из-за коронавируса и заменить их мерами на уровне местных властей, об этом он заявил в интервью медиагруппе Thüringen.