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2020-05-23T17:38
https://ria.ru/20200523/1571893598.html
Основателя "Омбудсмена полиции" заподозрили в распространении порнографии
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РИА Новости

Основателя "Омбудсмена полиции" заподозрили в распространении порнографии

17:38 23.05.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Еще одно уголовное дело завели на основателя паблика "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова - о распространении порнографии, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.
"Двадцать второго мая 2020 года Главным следственным управлением ГУ МВД России по городу Москве возбуждено уголовное дело в отношении администратора интернет-сообщества по признакам преступления, предусмотренного п.п. "а, б" ч. 3 ст. 242 УК РФ," - сказал он.
Основатель паблика Омбудсмен полиции Владимир Воронцов в суде. Кадр видео
12 мая, 12:02
Адвокат рассказал о состоянии основателя паблика "Омбудсмен полиции"
Васенин рассказал, что дело завели после заявления женщины, которая требовала привлечь к ответственности тех, кто в соцсетях распространял ее интимные фото. Следователи выяснили, что в сентябре 2018 года создатель и администратор групп в социальных сетях "по предварительному сговору с неустановленными лицами организовал на этих интернет-площадках публичную демонстрацию и распространение порнографических фотоматериалов". При этом доступ к ним предоставлялся зарегистрированным участникам групп.
Тверской суд Москвы 8 мая заключил Воронцова в СИЗО по обвинению в вымогательстве 300 тысяч рублей в составе группы лиц. По данным полиции Москвы, Воронцов в октябре 2017 года вымогал 300 тысяч рублей у бывшего столичного полицейского, угрожая опубликовать его интимное фото. В итоге, как заявили в полиции, дискредитирующие снимки были опубликованы в сети - в частности, в паблике Воронцова.
Кадры задержания Владимира Воронцова
7 мая, 11:36
Появилось видео задержания основателя паблика "Омбудсмен полиции"
Адвокат Сергей Бадамшин ранее рассказал РИА Новости, что его подзащитный не признает себя виновным. Воронцову по обвинению в вымогательстве грозит до семи лет лишения свободы.
В середине апреля Воронцова допрашивали по другому уголовному делу - о распространении фейка о коронавирусе, но после беседы со следователем в качестве свидетеля отпустили. И тогда, и сейчас дома у основателя паблика и его родственников проходили обыски.
Воронцов позиционирует свой проект "Омбудсмен полиции" как правозащитный и направленный на отстаивание интересов рядовых сотрудников МВД РФ. Во "ВКонтакте" у проекта более 380 тысяч подписчиков, в Telegram и Instagram – в общей сложности еще почти 150 тысяч.
Эмблема на форме сотрудника полиции
8 мая, 11:16
В ГУМВД опровергли слухи об отказе конвоиров везти Воронцова в суд
19420127
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Владимир Воронцов (Омбудсмен полиции)МоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Вангую: выяснится, что "часовню развалил" тоже он! =)
23 мая, 17:50
Kot Piter
900008
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