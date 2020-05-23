Основателя "Омбудсмена полиции" заподозрили в распространении порнографии

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Еще одно уголовное дело завели на основателя паблика Еще одно уголовное дело завели на основателя паблика "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова - о распространении порнографии, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин

"Двадцать второго мая 2020 года Главным следственным управлением ГУ МВД России по городу Москве возбуждено уголовное дело в отношении администратора интернет-сообщества по признакам преступления, предусмотренного п.п. "а, б" ч. 3 ст. 242 УК РФ," - сказал он.

Васенин рассказал, что дело завели после заявления женщины, которая требовала привлечь к ответственности тех, кто в соцсетях распространял ее интимные фото. Следователи выяснили, что в сентябре 2018 года создатель и администратор групп в социальных сетях "по предварительному сговору с неустановленными лицами организовал на этих интернет-площадках публичную демонстрацию и распространение порнографических фотоматериалов". При этом доступ к ним предоставлялся зарегистрированным участникам групп.

Тверской суд Москвы 8 мая заключил Воронцова в СИЗО по обвинению в вымогательстве 300 тысяч рублей в составе группы лиц. По данным полиции Москвы, Воронцов в октябре 2017 года вымогал 300 тысяч рублей у бывшего столичного полицейского, угрожая опубликовать его интимное фото. В итоге, как заявили в полиции, дискредитирующие снимки были опубликованы в сети - в частности, в паблике Воронцова.

Адвокат Сергей Бадамшин ранее рассказал РИА Новости, что его подзащитный не признает себя виновным. Воронцову по обвинению в вымогательстве грозит до семи лет лишения свободы.

В середине апреля Воронцова допрашивали по другому уголовному делу - о распространении фейка о коронавирусе, но после беседы со следователем в качестве свидетеля отпустили. И тогда, и сейчас дома у основателя паблика и его родственников проходили обыски.