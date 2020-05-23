В секторе Газа умер первый пациент с COVID-19

"В больнице КПП Рафиах скончалась 77-летняя женщина с диагнозом COVID-19, которая недавно вернулась в сектор Газа из Египта", - заявил аль-Кидра.

Общее количество выявленных случаев коронавируса в палестинском анклаве составило 55 с начала эпидемии в марте, 39 инфицированных все еще находятся в карантине, 16 человек уже полностью выздоровели", - заявил аль-Кидра.