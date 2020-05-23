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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-23T17:36
https://ria.ru/20200523/1571893561.html
В секторе Газа умер первый пациент с COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569870450_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_4bd694d9fd48ff51662f273ef0127fd9.jpg
РИА Новости

В секторе Газа умер первый пациент с COVID-19

17:36 23.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКолбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус. Архивное фото
ГАЗА, 23 мая - РИА Новости. Первый пациент с коронавирусом скончался в секторе Газа, сообщил в субботу официальный представитель министерства здравоохранения Ашраф аль-Кидра на пресс-конференции.
"В больнице КПП Рафиах скончалась 77-летняя женщина с диагнозом COVID-19, которая недавно вернулась в сектор Газа из Египта", - заявил аль-Кидра.
Общее количество выявленных случаев коронавируса в палестинском анклаве составило 55 с начала эпидемии в марте, 39 инфицированных все еще находятся в карантине, 16 человек уже полностью выздоровели", - заявил аль-Кидра.
Всего с марта в Палестине умерли четыре пациента с таким диагнозом.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Ашраф аль-КидраСектор ГазаПалестинаВ мире
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