В секторе Газа умер первый пациент с COVID-19

ГАЗА, 23 мая - РИА Новости. Первый пациент с коронавирусом скончался в секторе Газа, сообщил в субботу официальный представитель министерства здравоохранения Ашраф аль-Кидра на пресс-конференции.
"В больнице КПП Рафиах скончалась 77-летняя женщина с диагнозом COVID-19, которая недавно вернулась в сектор Газа из Египта", - заявил аль-Кидра.
Общее количество выявленных случаев коронавируса в палестинском анклаве составило 55 с начала эпидемии в марте, 39 инфицированных все еще находятся в карантине, 16 человек уже полностью выздоровели", - заявил аль-Кидра.
Всего с марта в Палестине умерли четыре пациента с таким диагнозом.
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