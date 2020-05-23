"Потрясло немножко". Заложник из Альфа-Банка рассказал о пережитом

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Заложник из Альфа-Банка, который вел трансляцию с места событий, рассказал каналу "360", что был потрясен случившимся, но сейчас уже успокаивается.
"Не могу сейчас разговаривать, здесь сейчас много разных событий происходит и мне нужно позвонить маме. Все отлично, жив, здоров. Психологически потрясло немножко", — признался он.
Днем в субботу мужчина в форме курьера доставки еды с фирменным рюкзаком зашел в офис банка на Земляном валу в Москве и сказал, что взорвет здание. Сотрудникам банка удалось вывести посетителей, затем спецназ взял офис штурмом.
Захватчика задержали, в его сумке оказался муляж взрывного устройства. Возбуждено уголовное дело.