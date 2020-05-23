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2020-05-23T17:35
https://ria.ru/20200523/1571893351.html
"Потрясло немножко". Заложник из Альфа-Банка рассказал о пережитом
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РИА Новости

"Потрясло немножко". Заложник из Альфа-Банка рассказал о пережитом

17:31 23.05.2020 (обновлено: 17:35 23.05.2020)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗахват заложников в отделении банка в центре Москвы
Захват заложников в отделении банка в центре Москвы
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Заложник из Альфа-Банка, который вел трансляцию с места событий, рассказал каналу "360", что был потрясен случившимся, но сейчас уже успокаивается.

"Не могу сейчас разговаривать, здесь сейчас много разных событий происходит и мне нужно позвонить маме. Все отлично, жив, здоров. Психологически потрясло немножко", — признался он.

Днем в субботу мужчина в форме курьера доставки еды с фирменным рюкзаком зашел в офис банка на Земляном валу в Москве и сказал, что взорвет здание. Сотрудникам банка удалось вывести посетителей, затем спецназ взял офис штурмом.
Захватчика задержали, в его сумке оказался муляж взрывного устройства. Возбуждено уголовное дело.
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