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Распространение нового коронавируса
2020-05-24T00:04
https://ria.ru/20200523/1571893254.html
Подольск лидирует в Подмосковье по числу случаев COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/05/1570989455_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_a76544752a0fd68e1c2a7622a87cec46.jpg
РИА Новости

Подольск лидирует в Подмосковье по числу случаев COVID-19

17:25 23.05.2020 (обновлено: 00:04 24.05.2020)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМедик у машины скорой помощи
Медик у машины скорой помощи
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Медик у машины скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Наибольшее число заболевших коронавирусом выявлено в подмосковном Подольске, там уже 1708 заразившихся, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Московской области.

"Выявленные случаи заболевания по городским округам: Подольск 1708 (+68 за сутки)", — говорится в сообщении. За Подольском следуют Красногорск с 1680 заболевших и Королев, где 1608 заразившихся.

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В оперштабе уточнили, статистика по городам составляется на основе данных по проведенным в регионе тестам на коронавирус, предоставляемых Роспотребнадзором по Московской области.

"В статистике учитываются: граждане, сдававшие анализ на COVID-2019 в Московской области и те, кто указал в графе "фактическое место проживания" один из городских округов Подмосковья", — отметили в оперштабе.

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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Московская область (Подмосковье)ПодольскОбщество
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