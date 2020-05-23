Подольск лидирует в Подмосковье по числу случаев COVID-19

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Наибольшее число заболевших коронавирусом выявлено в подмосковном Подольске, там уже 1708 заразившихся, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Московской области.
"Выявленные случаи заболевания по городским округам: Подольск 1708 (+68 за сутки)", — говорится в сообщении. За Подольском следуют Красногорск с 1680 заболевших и Королев, где 1608 заразившихся.
В оперштабе уточнили, статистика по городам составляется на основе данных по проведенным в регионе тестам на коронавирус, предоставляемых Роспотребнадзором по Московской области.
"В статистике учитываются: граждане, сдававшие анализ на COVID-2019 в Московской области и те, кто указал в графе "фактическое место проживания" один из городских округов Подмосковья", — отметили в оперштабе.