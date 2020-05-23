США готовы активно работать с Россией над ДСНВ

"Мы видим большой потенциал в сотрудничестве России и США. Россия страдает от COVID-19, и мы пережили сложный кризис с коронавирусом, пришедшим к нам из Китая. Мы помогали россиянам, мы посылали им респираторы. В начале кризиса они послали защитную одежду. Поэтому я думаю, что у нас хорошие отношения с Россией, и я думаю, что мы будем очень усердно работать над новым договором СНВ. У нас есть отличная переговорная команда, которая сейчас собрана", - заявил О'Брайен.