США готовы активно работать с Россией над ДСНВ

БЕРЛИН, 23 мая - РИА Новости. США намерены активно работать над новым взаимовыгодным Договором по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, именуемый также как новый ДСНВ и СНВ-3) с Россией, заявил помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен в интервью германской газете Bild, опубликованном в субботу.
"Мы видим большой потенциал в сотрудничестве России и США. Россия страдает от COVID-19, и мы пережили сложный кризис с коронавирусом, пришедшим к нам из Китая. Мы помогали россиянам, мы посылали им респираторы. В начале кризиса они послали защитную одежду. Поэтому я думаю, что у нас хорошие отношения с Россией, и я думаю, что мы будем очень усердно работать над новым договором СНВ. У нас есть отличная переговорная команда, которая сейчас собрана", - заявил О'Брайен.
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"Мы будем работать над новым договором СНВ и постараемся достичь контролируемой, превосходной сделки по ядерному оружию для США, России и наших союзников. Поэтому мы продолжим работу по контролю над вооружениями. Но, повторюсь: нам нужна ситуация, в которой договоры являются взаимными, в которых они взаимно соблюдаются и в которых обе стороны соблюдают договор. К сожалению, этого просто не было в случае с Договором об открытом небе", - добавил он.
Ранее США заявили, что думают о продлении стратегического договора СНВ-3 с Россией, который истекает в 2021 году, но предлагают расширить его на большой круг новых вооружений, не входящих в нынешний СНВ-3, а также предлагают включить в договор КНР. Китай заявил, что в подобных переговорах не заинтересован.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила ранее, что Россия выступает против искусственных увязок Штатами участия Китая и диалога по ДСНВ, которые ставят под вопрос продление документа.
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