МИД Турции прокомментировал выход США из Договора по открытому небу

"Договор по открытому небу, участником которого является Турция, является одним из главных столпов евроатлантической архитектуры безопасности. Мы придаем большое значение тому, чтобы все государства-участники полностью выполняли этот договор. Желаем, чтобы продолжение действия этого договора служило стабильности и безопасности", - говорится в полученном РИА Новости заявлении Аксоя.