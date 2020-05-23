Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-23T17:08
https://ria.ru/20200523/1571892758.html
МИД Турции прокомментировал выход США из Договора по открытому небу
https://cdn24.img.ria.ru/images/151195/39/1511953941_0:107:2048:1259_1036x0_80_0_0_3988ebcd939e310ce0c6ad37d2c2772a.jpg
РИА Новости

МИД Турции прокомментировал выход США из Договора по открытому небу

17:08 23.05.2020
11207
CC BY 2.0 / Airwolfhound / OC-135B Open SkiesСамолет наблюдения США Boeing OC-135B Open Skies
Самолет наблюдения США Boeing OC-135B Open Skies
CC BY 2.0 / Airwolfhound / OC-135B Open Skies
АНКАРА, 23 мая – РИА Новости, Алена Палажченко. Турция придает большое значение выполнению Договора по открытому небу всеми государствами-участниками и рассчитывает на продолжение его действия, заявил пресс-секретарь МИД республики Хами Аксой, комментируя выход из договора США.
"Договор по открытому небу, участником которого является Турция, является одним из главных столпов евроатлантической архитектуры безопасности. Мы придаем большое значение тому, чтобы все государства-участники полностью выполняли этот договор. Желаем, чтобы продолжение действия этого договора служило стабильности и безопасности", - говорится в полученном РИА Новости заявлении Аксоя.
Самолет Boeing OC-135B
Вчера, 07:18
СМИ: все союзники по НАТО призвали США не выходить из ДОН
Президент США Дональд Трамп в четверг объявил о выходе своей страны из договора, обвинив Россию в нарушении договора, который допускает проверку перемещений военных и мер по ограничению вооружений стран, подписавших его. Россия опровергала обвинения США в нарушении договора.
Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после "холодной войны". Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора являются 34 государства.
Наблюдательные полеты по Договору по открытому небу
21 мая, 19:51
Договор по открытому небу
25213136
Обсудить 5
Выход США из Договора по открытому небуМИД ТурцииТурцияСШАВ мире
Рекомендуем
Терминал для голосования на цифровом избирательном участке
Путин подписал закон о дистанционном голосовании
Инспектор ГИБДД
В Мурманской области женщина устроила смертельное ДТП, уходя от ДПС
Автомобиль Следственного комитета России
В Красноярском крае мать с ребенком погибли, провалившись в септик
Захват заложников в отделении банка в центре Москвы
В полицию сообщили о захвате заложников в банке в центре Москвы
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
Посольство упрекнуло США за грант на анализ "российской дезинформации"
Медик у машины скорой помощи
В Москве умерли несколько врачей с COVID-19
Испытание лазерного оружия Тихоокеанского флота США
Пентагон показал испытание лазерного оружия против беспилотников
Авианосцы ВМС США USS Harry S. Truman и USS George H. W. Bush
"Уйти невозможно": что Россия приготовила для авианосцев США
У здания Государственной думы России в Москве в дни действия режима повышенной готовности из-за коронавируса 2019-n-CoV.
В Госдуме прокомментировали перспективу снижения пенсионного возраста
Многоцелевой транспортёр лёгкий бронированный (МТ-ЛБ) ополчения ДНР
Киев потребовал отменить приказы о повышении боевой готовности в Донбассе
Половина банана
Эксперт назвала продукты для поднятия настроения
Певица Наргиз Закирова
Наргиз — о доме в Нью-Йорке, навязчивом сервисе и самой романтичной ночи
Народный депутат Украины Валерий Давиденко
Депутата Рады нашли мертвым в своем офисе
Диск с заданиями Единого государственного экзамена
Рособрнадзор назвал даты проведения ЕГЭ по всем предметам
Испания
Испания объявит десятидневный траур по жертвам COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:26В Японии рейтинг правительства Абэ упал до 27%, сообщает СМИ
05:24В Южной Корее за сутки зафиксировали 25 случаев COVID-19
05:22В Бразилии число жертв коронавируса превысило 22 тысячи человек
05:07Россия непобедима, когда с ней Украина, заявила экс-депутат Рады
04:53Эксперт рассказал, какие российские регионы прошли пик COVID-19
04:52СМИ узнало, как будут работать магазины одежды после пандемии
04:47В Мексике число жертв коронавируса превысило семь тысяч человек
04:44В Аргентине продлили карантин из-за коронавируса до седьмого июня
04:40В Венесуэлу прибыло первое иранское судно с топливом
04:02Источник: кабмин изучает перспективы использования "Морского старта"
03:53Пушков предупредил об опасности заигрывания Лукашенко с Западом
03:53Турецкие туроператоры рассказали, когда ждут российских туристов
03:46Туроператоры сообщили о возможном продлении сезона в Турции
03:38Эксперт предсказал "развод" Британии и ЕС с полным разрывом связей
03:29"После 74 лет": Степаненко высмеяла мужчин, которых тянет к "марамойкам"
03:20Из Нью-Йорка в Москву вылетел самолет с россиянами
03:14Ученые предрекли экстремальную жару в московском регионе летом
03:09Эксперты рассказали о творчестве Михаила Шолохова
03:00Диетолог опровергла утверждения о пользе отказа от соли
02:43В Оксфорде рассказали о проекте вакцины против COVID-19
Лента новостейМолния