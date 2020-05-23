Россия изучит варианты ответа на выход США из Договора по открытому небу

ХАБАРОВСК, 23 мая – РИА Новости. Россия изучает различные варианты ответа на выход США из Договора по открытому небу, заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков в субботу в телепрограмме "Большая игра" на Первом канале.
Президент США Дональд Трамп в четверг объявил, что Вашингтон выходит из Договора и будет вне соглашения, пока Россия "не выполнит свои обязательства". При этом он не исключил разработку новых договоренностей. Россия неоднократно отвергала обвинения США в нарушении Договора. В пятницу в российском МИД заявили, что Москва будет договариваться с США, в том числе по ДОН, только на взаимной основе, а любые ультиматумы со стороны Вашингтона неприемлемы.
"Мы сейчас углубились в анализ различных опций, наша позиция свободна, спешить нам некуда. Соединенные Штаты Америки могут заниматься чем угодно, это страна, которая не считается ни с международным правом, ни с собственными обязательствами в самых разных областях. Договор по открытому небу, наверное, чем-то помешал этому государству, за ним последуют другие соглашения, от которых США хотят или захотят избавиться. Но это как вирус, как COVID-19, его нельзя преодолеть - его можно пережить", - сказал Рябков.
По его словам, перспектив заключения нового соглашения, которое может заменить Договор по открытому небу, нет.
"Перспектив заключения нового договора на замену ДОН нет, и эти перспективы не нужны. Договор прекрасно работает и обеспечивает значительный вклад в европейскую безопасность. Прискорбно, что США выходят из этого договора. Я не верю рассуждениям о том, что, даже если бы Российская Федерация, как того от нас требуют американцы, выполнила все условия, а их множество, и они нелогичны и неприемлемы ни по форме, ни по содержанию. Даже в этом случае Соединенные Штаты в договор не вернутся", - сказал Рябков.
Он отметил, что существует "вопрос к остающимся 32 странам, включая Россию - что дальше будет происходить?".