Россия изучит варианты ответа на выход США из Договора по открытому небу

"Мы сейчас углубились в анализ различных опций, наша позиция свободна, спешить нам некуда. Соединенные Штаты Америки могут заниматься чем угодно, это страна, которая не считается ни с международным правом, ни с собственными обязательствами в самых разных областях. Договор по открытому небу, наверное, чем-то помешал этому государству, за ним последуют другие соглашения, от которых США хотят или захотят избавиться. Но это как вирус, как COVID-19, его нельзя преодолеть - его можно пережить", - сказал Рябков.