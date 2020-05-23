В Армении 96-летний мужчина вылечился от COVID-19

ЕРЕВАН, 23 мая - РИА Новости. Мужчина в возрасте 96 лет излечился от коронавирусной инфекции в Армении, сообщила в субботу пресс-секретарь медцентра Святого Григория Просветителя Цовинар Хачатрян.
"Из медицинского центра Св. Григория Просветителя выписался 96-летний мужчина. Он был доставлен в наш медцентр с коронавирусом, других заболеваний у него не было", - написала Хачатрян в Facebook.
По ее словам, сам бывший пациент, ссылаясь на врачей, утверждает, что у него "сердце 20-летнего", но советует быть осторожнее, особенно людям старшего поколения.
В Армении для борьбы с распространением коронавируса объявлено чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июня. В стране, по данным на субботу, выявлены 6302 случая заражения, излечились 2936 пациентов, 77 человек скончались.
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