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Распространение нового коронавируса
2020-05-23T17:00
https://ria.ru/20200523/1571892516.html
В Армении 96-летний мужчина вылечился от COVID-19
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/02/1569510985_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_41ce97450e1fd1692d3d62a68b46781b.jpg
РИА Новости

В Армении 96-летний мужчина вылечился от COVID-19

17:00 23.05.2020
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи подъезжает к зданию медицинского центра в Ереване
Машина скорой помощи подъезжает к зданию медицинского центра в Ереване
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
Машина скорой помощи подъезжает к зданию медицинского центра в Ереване. Архивное фото
ЕРЕВАН, 23 мая - РИА Новости. Мужчина в возрасте 96 лет излечился от коронавирусной инфекции в Армении, сообщила в субботу пресс-секретарь медцентра Святого Григория Просветителя Цовинар Хачатрян.
"Из медицинского центра Св. Григория Просветителя выписался 96-летний мужчина. Он был доставлен в наш медцентр с коронавирусом, других заболеваний у него не было", - написала Хачатрян в Facebook.
По ее словам, сам бывший пациент, ссылаясь на врачей, утверждает, что у него "сердце 20-летнего", но советует быть осторожнее, особенно людям старшего поколения.
В Армении для борьбы с распространением коронавируса объявлено чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июня. В стране, по данным на субботу, выявлены 6302 случая заражения, излечились 2936 пациентов, 77 человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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