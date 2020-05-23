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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-23T16:54
https://ria.ru/20200523/1571892388.html
В Сербии число жертв коронавируса возросло до 238
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570026172_0:0:2922:1645_1036x0_80_0_0_51b58518cf7bc36f5ae8bf8c7e49a940.jpg
РИА Новости

В Сербии число жертв коронавируса возросло до 238

16:54 23.05.2020
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© РИА Новости / Министерство обороны РФРоссийские военные специалисты в Белграде
Российские военные специалисты в Белграде
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
БЕЛГРАД, 23 мая - РИА Новости. В Сербии за сутки скончался один пациент с коронавирусом, общее число жертв пандемии достигло 238, сообщили медики.
По данным сербского минздрава, с начала пандемии к пятнице в стране было выявлено 11 024 зараженных, скончалось 237 человек.
"За последние 24 часа выявлены 68 новых больных, общее число зараженных коронавирусом составило 11 092 человек. За сутки скончался один пациент, число умерших с начала пандемии больных достигло 238", - сообщили медики.
Отмечается, что выздоровели 5 699 человек.
Сербия постепенно смягчает меры после отмены 6 мая режима ЧП и комендантского часа, введенных в середине марта. Работают кафе и рестораны, большинство государственных и коммерческих предприятий. Сохраняются меры социальной дистанции в общественных местах и транспорте, необходимость носить маски в государственных и коммерческих объектах, запрет на массовые собрания.
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В Сербии 4 мая были смягчены ограничения в связи с пандемией коронавируса, заработал общественный автобусный и железнодорожный транспорт, открылись кафе и рестораны. С 8 мая постепенно открываются торговые центры при ограничении числа посетителей. Сербия 18 мая открыла авиасообщение, национальный авиаперевозчик запустил регулярные рейсы 21 мая.
Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич сообщил в минувший вторник, что правительство поступило в соответствии с рекомендациями национального кризисного штаба по борьбе с COVID-19. Власти Сербии с 1 июня откроют границы для граждан соседних Боснии и Герцеговины, Черногории, Северной Македонии и Албании.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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