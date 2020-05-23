В Костромской области умерли два пациента с коронавирусом

Медицинские работники в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России

ЯРОСЛАВЛЬ, 23 мая - РИА Новости. Число скончавшихся пациентов с COVID-19 в Число скончавшихся пациентов с COVID-19 в Костромской области увеличилось до девяти человек после того, как в минувшие сутки скончались 84-летняя женщина и мужчина старше 60 лет, сообщила администрация региона.

"По состоянию на 23 мая, в Костромской области коронавирусная инфекция диагностирована у 560 человек, из них 289 человек удалось вылечить. Девять пациентов с серьёзными сопутствующими заболеваниями скончались", - говорится в сообщении.

Двое пациентов скончались в минувшие сутки. Одна из них - 84-летняя женщина, поступила в окружную больницу неделю назад в состоянии средней тяжести. У пожилой женщины была диагностирована коронавирусная инфекция и сопутствующие заболевания - сахарный диабет, заболевания сердечно-сосудистой системы, анемия.

"Началось резкое ухудшение состояния, врачи подключили пациентку к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи сделали все возможное, чтобы стабилизировать состояние пожилой женщины. Однако сопутствующие заболевания и возраст осложнили лечение. Пациентка скончалась", - говорится в сообщении.

Мужчина старше 60 лет поступил в больницу с пневмонией в тяжелом состоянии. Из-за резкого ухудшения состояния врачи проводили реанимационные мероприятия в приёмном отделении. Однако спасти пациента не удалось, мужчина скончался в день поступления в окружную больницу.

Точные причины смерти будут установлены после патологического обследования, подчеркивают власти.