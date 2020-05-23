Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-23T16:44
https://ria.ru/20200523/1571892125.html
В Костромской области умерли два пациента с коронавирусом
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571823163_0:260:2998:1946_1036x0_80_0_0_8aa0e0f0987f33c78bcd2082107aa07b.jpg
РИА Новости

В Костромской области умерли два пациента с коронавирусом

16:44 23.05.2020
541
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинские работники в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
Медицинские работники в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
ЯРОСЛАВЛЬ, 23 мая - РИА Новости. Число скончавшихся пациентов с COVID-19 в Костромской области увеличилось до девяти человек после того, как в минувшие сутки скончались 84-летняя женщина и мужчина старше 60 лет, сообщила администрация региона.
"По состоянию на 23 мая, в Костромской области коронавирусная инфекция диагностирована у 560 человек, из них 289 человек удалось вылечить. Девять пациентов с серьёзными сопутствующими заболеваниями скончались", - говорится в сообщении.
Пациент с COVID-19 в палате центральной клинической больницы РЖД-Медицина в Москве
Вчера, 14:42Распространение нового коронавируса
"Заново родился": пациент с COVID-19 рассказал, как провел 13 дней на ИВЛ
Двое пациентов скончались в минувшие сутки. Одна из них - 84-летняя женщина, поступила в окружную больницу неделю назад в состоянии средней тяжести. У пожилой женщины была диагностирована коронавирусная инфекция и сопутствующие заболевания - сахарный диабет, заболевания сердечно-сосудистой системы, анемия.
"Началось резкое ухудшение состояния, врачи подключили пациентку к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи сделали все возможное, чтобы стабилизировать состояние пожилой женщины. Однако сопутствующие заболевания и возраст осложнили лечение. Пациентка скончалась", - говорится в сообщении.
Мужчина старше 60 лет поступил в больницу с пневмонией в тяжелом состоянии. Из-за резкого ухудшения состояния врачи проводили реанимационные мероприятия в приёмном отделении. Однако спасти пациента не удалось, мужчина скончался в день поступления в окружную больницу.
Точные причины смерти будут установлены после патологического обследования, подчеркивают власти.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
000300
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоКостромская областьОбщество
Рекомендуем
Пустая койка в больничной палате
Калужские власти рассказали об умерших пациентах с коронавирусом
Сотрудники полиции и Национальной гвардии Украины у въезда на территорию Киево-Печерской лавры, закрытой на карантин
В Ровенской области выявили новую вспышку коронавируса
Сотрудник лаборатории проводит тесты на коронавирус
В Астрахани сообщили о вспышке коронавируса в интернате для престарелых
Медицинские работники в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
В Чувашии умер мужчина с коронавирусом
Столица Южной Осетии город Цхинвал
В Южной Осетии выявили еще один случай коронавируса
Медик у машины скорой помощи
Подольск лидирует в Подмосковье по числу случаев COVID-19
Машина скорой помощи подъезжает к зданию медицинского центра в Ереване
В Армении 96-летний мужчина вылечился от COVID-19
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
В секторе Газа умер первый пациент с COVID-19
Российские военные специалисты в Белграде
В Сербии число жертв коронавируса возросло до 238
Сотрудники полиции у отделения Альфа-банка в центре Москвы, откуда поступило сообщение, что неизвестный удерживает несколько человек и угрожает взорвать отделение
Стала известна личность захватчика отделения банка в центре Москвы
Сотрудники полиции у отделения Альфа-банка в центре Москвы, откуда поступило сообщение, что неизвестный удерживает несколько человек и угрожает взорвать отделение
В Москве открыли движение в районе банка, где удерживали заложников
Пассажирский самолет в небе
Узбекистан организует 13 вывозных рейсов из России
Самолет Boeing OC-135B
Россия изучит варианты ответа на выход США из Договора по открытому небу
Сапер у отделения Альфа-банка в центре Москвы, откуда поступило сообщение, что неизвестный удерживает несколько человек и угрожает взорвать отделение
МВД выясняет, была ли взрывчатка у захватившего людей в банке в Москве
Храм Гроба Господня в Иерусалиме
Храм Гроба Господня в Иерусалиме откроют после двухмесячного карантина
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:26В Японии рейтинг правительства Абэ упал до 27%, сообщает СМИ
05:24В Южной Корее за сутки зафиксировали 25 случаев COVID-19
05:22В Бразилии число жертв коронавируса превысило 22 тысячи человек
05:07Россия непобедима, когда с ней Украина, заявила экс-депутат Рады
04:53Эксперт рассказал, какие российские регионы прошли пик COVID-19
04:52СМИ узнало, как будут работать магазины одежды после пандемии
04:47В Мексике число жертв коронавируса превысило семь тысяч человек
04:44В Аргентине продлили карантин из-за коронавируса до седьмого июня
04:40В Венесуэлу прибыло первое иранское судно с топливом
04:02Источник: кабмин изучает перспективы использования "Морского старта"
03:53Пушков предупредил об опасности заигрывания Лукашенко с Западом
03:53Турецкие туроператоры рассказали, когда ждут российских туристов
03:46Туроператоры сообщили о возможном продлении сезона в Турции
03:38Эксперт предсказал "развод" Британии и ЕС с полным разрывом связей
03:29"После 74 лет": Степаненко высмеяла мужчин, которых тянет к "марамойкам"
03:20Из Нью-Йорка в Москву вылетел самолет с россиянами
03:14Ученые предрекли экстремальную жару в московском регионе летом
03:09Эксперты рассказали о творчестве Михаила Шолохова
03:00Диетолог опровергла утверждения о пользе отказа от соли
02:43В Оксфорде рассказали о проекте вакцины против COVID-19
Лента новостейМолния