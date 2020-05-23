2020-05-23T16:40
2020-05-23T16:40
https://ria.ru/20200523/1571892041.html
МВД выясняет, была ли взрывчатка у захватившего людей в банке в Москве
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РИА Новости
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РИА Новости
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МВД выясняет, была ли взрывчатка у захватившего людей в банке в Москве
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости.
Полиция выясняет, было ли взрывное устройство у злоумышленника, пытавшегося захватить заложников в отделении банка в Москве
, сообщил начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин
.
2020-05-23T16:40
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=54704180&type=mp4
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МВД выясняет, была ли взрывчатка у захватившего людей в банке в Москве
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости.
Полиция выясняет, было ли взрывное устройство у злоумышленника, пытавшегося захватить заложников в отделении банка в Москве
, сообщил начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин
.
"Сейчас все это выясняется", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
В субботу в отделение Альфа-банка
на улице Земляной вал в Москве вошел неизвестный и заявил, что у него бомба, он намерен взорвать отделение. В результате эффективных действий сотрудников отделения и правоохранительных органов никто не пострадал, злоумышленник был задержан, указывает пресс-служба.