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2020-05-23T16:40
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МВД выясняет, была ли взрывчатка у захватившего людей в банке в Москве
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РИА Новости
МВД выясняет, была ли взрывчатка у захватившего людей в банке в Москве
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Полиция выясняет, было ли взрывное устройство у злоумышленника, пытавшегося захватить заложников в отделении банка в Москве, сообщил начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.
2020-05-23T16:40
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МВД выясняет, была ли взрывчатка у захватившего людей в банке в Москве

16:40 23.05.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСапер у отделения "Альфа-банка" в центре Москвы, откуда поступило сообщение, что неизвестный удерживает несколько человек и угрожает взорвать отделение
Сапер у отделения Альфа-банка в центре Москвы, откуда поступило сообщение, что неизвестный удерживает несколько человек и угрожает взорвать отделение
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Сапер у отделения "Альфа-банка" в центре Москвы, откуда поступило сообщение, что неизвестный удерживает несколько человек и угрожает взорвать отделение
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Полиция выясняет, было ли взрывное устройство у злоумышленника, пытавшегося захватить заложников в отделении банка в Москве, сообщил начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.
"Сейчас все это выясняется", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
В субботу в отделение Альфа-банка на улице Земляной вал в Москве вошел неизвестный и заявил, что у него бомба, он намерен взорвать отделение. В результате эффективных действий сотрудников отделения и правоохранительных органов никто не пострадал, злоумышленник был задержан, указывает пресс-служба.
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Захват заложников в центре МосквыВладимир ВасенинМоскваАльфа-банкПроисшествия
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