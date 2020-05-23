В Госдуме прокомментировали перспективу снижения пенсионного возраста

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике, заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов считает, что перспектива снижения пенсионного возраста в России слабореализуема, так как его повышение позволяет государству экономить довольно много средств.
Так он прокомментировал слова доцента Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Фариды Мирзабалаевой о том, что снижение пенсионного возраста возможно, если ситуация на рынке труда станет критической — когда безработица вырастет и вакансий для молодежи не будет.
"Я за то, чтобы пенсионный возраст снизили. Что касается реальных перспектив, я очень сомневаюсь, что власти на это пойдут, к сожалению, <…> потому что достаточно большие средства экономят из-за того, что меньше граждан выходят на пенсию, несмотря на то что у нас сейчас идет еще переходный период", — сказал Нилов.
При этом он предположил, что если безработица будет расти, то вместо снижения пенсионного возраста можно точечно поддерживать различные отрасли, усилить работу центров занятости, увеличить потенциал для переобучения и переквалификации, возможно — выделять больше средств на создание рабочих мест прежде всего для молодых специалистов и людей предпенсионного возраста.
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