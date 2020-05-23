Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-23T17:27
https://ria.ru/20200523/1571891866.html
В Госдуме прокомментировали перспективу снижения пенсионного возраста
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/19/1570572209_0:248:3156:2023_1036x0_80_0_0_4e1eab781afba30beffa81cb08af294c.jpg
РИА Новости

В Госдуме прокомментировали перспективу снижения пенсионного возраста

16:35 23.05.2020 (обновлено: 17:27 23.05.2020)
290407
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкУ здания Государственной думы России в Москве в дни действия режима повышенной готовности из-за коронавируса 2019-n-CoV.
У здания Государственной думы России в Москве в дни действия режима повышенной готовности из-за коронавируса 2019-n-CoV.
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
У здания Государственной думы России в Москве в дни действия режима повышенной готовности из-за коронавируса 2019-n-CoV.
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике, заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов считает, что перспектива снижения пенсионного возраста в России слабореализуема, так как его повышение позволяет государству экономить довольно много средств.
Так он прокомментировал слова доцента Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Фариды Мирзабалаевой о том, что снижение пенсионного возраста возможно, если ситуация на рынке труда станет критической — когда безработица вырастет и вакансий для молодежи не будет.

"Я за то, чтобы пенсионный возраст снизили. Что касается реальных перспектив, я очень сомневаюсь, что власти на это пойдут, к сожалению, <…> потому что достаточно большие средства экономят из-за того, что меньше граждан выходят на пенсию, несмотря на то что у нас сейчас идет еще переходный период", — сказал Нилов.

При этом он предположил, что если безработица будет расти, то вместо снижения пенсионного возраста можно точечно поддерживать различные отрасли, усилить работу центров занятости, увеличить потенциал для переобучения и переквалификации, возможно — выделять больше средств на создание рабочих мест прежде всего для молодых специалистов и людей предпенсионного возраста.
Выдача пенсий
24 октября 2019, 03:33
Эксперт назвал рост пенсионного возраста мировой тенденцией
876914611591266
Обсудить 119
пенсииЯрослав НиловГосдума РФОбщество
Популярные комментарии
Какой то трусливый депутат. Отстаивать надо свою позицию!!!! Вас народ избирал а не Кремль назначал!!! Какая экономия? Вы посчитайте сколько денег уходит на всякие программы поддереж населения. Люди после 50-ти не могут трудоустроится, а уж после 60-ти, шансов почти 0..... Экономия у него. Лишний раз подтверждение того, что власть и народ, идут в разном направлении.
23 мая, 16:40
Арсений Новиков
774317430
Реформа это диверсия против России
23 мая, 17:09
Антон М
664135221
Рекомендуем
Главный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников
Мясников назвал число зараженных коронавирусом в России
Захват заложников в отделении банка в центре Москвы
В полицию сообщили о захвате заложников в банке в центре Москвы
Медик у машины скорой помощи
В Москве умерли несколько врачей с COVID-19
Инспектор ГИБДД
В Мурманской области женщина устроила смертельное ДТП, уходя от ДПС
Сергей Шнуров во время встречи Бориса Титова с председателями региональных отделений Партии Роста в Северо-Западном федеральном округе
Шнуров высмеял жалобу Пригожина на "чудовищное положение" артистов
Женщины с колясками в Грачевском парке
Госдума удвоила пособия на детей
Сотрудники полиции у отделения Альфа-банка в центре Москвы, откуда поступило сообщение, что неизвестный удерживает несколько человек и угрожает взорвать отделение
Стала известна личность захватчика отделения банка в центре Москвы
Автомобиль Следственного комитета России
В Красноярском крае мать с ребенком погибли, провалившись в септик
Проверка наличия цифровых пропусков в районе Ново-Иерусалимского монастыря в Подмосковье
В Московской области отменили пропускной режим
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин
Пригожин пожаловался на "чудовищное" положение артистов
Юморист Елена Степаненко
"После 74 лет": Степаненко высмеяла мужчин, которых тянет к "марамойкам"
Заведующая первым кардиологическим отделением городской больницы № 26 Галина Литвинова
В Петербурге заведующая отделением больницы умерла от коронавируса
Терминал для голосования на цифровом избирательном участке
Путин подписал закон о дистанционном голосовании
Народный депутат Украины Валерий Давиденко
Депутата Рады нашли мертвым в своем офисе
Самолет наблюдения США Boeing OC-135B Open Skies
МИД Турции прокомментировал выход США из Договора по открытому небу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:26В Японии рейтинг правительства Абэ упал до 27%, сообщает СМИ
05:24В Южной Корее за сутки зафиксировали 25 случаев COVID-19
05:22В Бразилии число жертв коронавируса превысило 22 тысячи человек
05:07Россия непобедима, когда с ней Украина, заявила экс-депутат Рады
04:53Эксперт рассказал, какие российские регионы прошли пик COVID-19
04:52СМИ узнало, как будут работать магазины одежды после пандемии
04:47В Мексике число жертв коронавируса превысило семь тысяч человек
04:44В Аргентине продлили карантин из-за коронавируса до седьмого июня
04:40В Венесуэлу прибыло первое иранское судно с топливом
04:02Источник: кабмин изучает перспективы использования "Морского старта"
03:53Пушков предупредил об опасности заигрывания Лукашенко с Западом
03:53Турецкие туроператоры рассказали, когда ждут российских туристов
03:46Туроператоры сообщили о возможном продлении сезона в Турции
03:38Эксперт предсказал "развод" Британии и ЕС с полным разрывом связей
03:29"После 74 лет": Степаненко высмеяла мужчин, которых тянет к "марамойкам"
03:20Из Нью-Йорка в Москву вылетел самолет с россиянами
03:14Ученые предрекли экстремальную жару в московском регионе летом
03:09Эксперты рассказали о творчестве Михаила Шолохова
03:00Диетолог опровергла утверждения о пользе отказа от соли
02:43В Оксфорде рассказали о проекте вакцины против COVID-19
Лента новостейМолния