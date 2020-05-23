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2020-05-23T18:24
https://ria.ru/20200523/1571891799.html
Стала известна личность захватчика отделения банка в центре Москвы
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РИА Новости

Стала известна личность захватчика отделения банка в центре Москвы

17:10 23.05.2020 (обновлено: 18:24 23.05.2020)
202919
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСотрудники полиции у отделения "Альфа-банка" в центре Москвы, откуда поступило сообщение, что неизвестный удерживает несколько человек и угрожает взорвать отделение
Сотрудники полиции у отделения Альфа-банка в центре Москвы, откуда поступило сообщение, что неизвестный удерживает несколько человек и угрожает взорвать отделение
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Заложников в отделении Альфа-банка в центре Москвы пытался захватить мужчина, приехавший в столицу из другого региона, сообщил начальник пресс-службы московского главка МВД Владимир Васенин.
Он добавил, что сейчас задержанный находится на месте происшествия, вскоре его доставят в отделение полиции.
Мотивы, по которым он пытался захватить банк, полиция пока не установила, добавил Васенин. Сейчас выясняется, действительно ли у него была взрывчатка.
По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, злоумышленником оказался житель Тюменской области.
"Задержанный прописан в Нижневартовске. Алексей Барышников, 1986 года рождения", — сказал собеседник агентства.
Инцидент произошел в отделении Альфа-банка в доме 41 по улице Земляной Вал. Сообщалось, что мужчина удерживал шестерых человек. Как рассказали в ГУ МВД, служба "02" получила сообщение о том, что в отделение вошел мужчина с сумкой одного из агрегаторов по доставке еды и сказал, что банк заминирован.
Через некоторое время злоумышленника задержали. При штурме никто не пострадал.
Появилось видео с места захвата заложников в центре Москвы
Вчера, 14:57
Появилось видео с места захвата заложников в центре Москвы
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Обсудить 41
Захват заложников в центре МосквыВладимир ВасенинМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Альфа-банкПроисшествия
Популярные комментарии
Поклонники Бузовой они такие....
23 мая, 19:22
Арсений Новиков
349152001
Да уж.кому и кобыла невеста.
23 мая, 21:04
ПППрохожий Пролетающий
306512001
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