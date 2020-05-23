Стала известна личность захватчика отделения банка в центре Москвы

Сотрудники полиции у отделения "Альфа-банка" в центре Москвы, откуда поступило сообщение, что неизвестный удерживает несколько человек и угрожает взорвать отделение

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Заложников в отделении Альфа-банка в центре Москвы пытался захватить мужчина, приехавший в столицу из другого региона, сообщил начальник пресс-службы московского главка МВД Владимир Васенин . Заложников в отделениив центре Москвы пытался захватить мужчина, приехавший в столицу из другого региона, сообщил начальник пресс-службы московского главка МВД

Он добавил, что сейчас задержанный находится на месте происшествия, вскоре его доставят в отделение полиции.

Мотивы, по которым он пытался захватить банк, полиция пока не установила, добавил Васенин. Сейчас выясняется, действительно ли у него была взрывчатка.

По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, злоумышленником оказался житель Тюменской области.

"Задержанный прописан в Нижневартовске. Алексей Барышников, 1986 года рождения", — сказал собеседник агентства.

Инцидент произошел в отделении Альфа-банка в доме 41 по улице Земляной Вал. Сообщалось, что мужчина удерживал шестерых человек. Как рассказали в ГУ МВД, служба "02" получила сообщение о том, что в отделение вошел мужчина с сумкой одного из агрегаторов по доставке еды и сказал, что банк заминирован.