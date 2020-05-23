В Астрахани сообщили о вспышке коронавируса в интернате для престарелых

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 мая - РИА Новости. Более 40 жильцов и сотрудников дома-интерната для престарелых и инвалидов в Более 40 жильцов и сотрудников дома-интерната для престарелых и инвалидов в Астрахани госпитализированы с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция, сообщает управление администрации губернатора региона.

Ранее сообщалось, что 12 мая 71-летней пенсионерке из государственного Астраханского дома-интерната для престарелых и инвалидов стало плохо, ей вызвали скорую помощь, но врачи не обнаружили ничего подозрительного. 17 мая ей стало хуже, на следующий день ее госпитализировали. Тест на коронавирус дал положительный результат.

"С 18 по 22 мая на лечение в госпитали направлены 30 проживающих и 13 сотрудников", - говорится в сообщении. В администрации губернатора РИА Новости уточнили, что у всех госпитализированных подтвердился коронавирус.

Кроме того, одна из пациенток 1949 года рождения с внебольничной двусторонней полисегментарной пневмонией в субботу скончалась.

Тестирование жильцов интерната продолжается. Всего в социальном учреждении проживают 240 подопечных.

На заседании регионального штаба по предотвращению распространения коронавируса губернатор области Игорь Бабушкин потребовал от правительства региона мобилизовать имеющиеся ресурсы на разрешение ситуации в доме престарелых.

"Поскольку это учреждение закрытого типа и инфекция могла попасть туда только по вине конкретных сотрудников и должностных лиц, я обращаюсь в прокуратуру с просьбой провести тщательную проверку и привлечь виновных к ответственности. Все выводы должны быть максимально открытыми для профессионального сообщества и жителей области", - сказал он.