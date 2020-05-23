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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-23T16:31
https://ria.ru/20200523/1571891579.html
В Астрахани сообщили о вспышке коронавируса в интернате для престарелых
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570152016_0:255:3014:1950_1036x0_80_0_0_1a7ee15642f8c8660b00d9605457195a.jpg
РИА Новости

В Астрахани сообщили о вспышке коронавируса в интернате для престарелых

16:31 23.05.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевСотрудник лаборатории проводит тесты на коронавирус
Сотрудник лаборатории проводит тесты на коронавирус
© РИА Новости / Илья Питалев
Сотрудник лаборатории проводит тесты на коронавирус. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 мая - РИА Новости. Более 40 жильцов и сотрудников дома-интерната для престарелых и инвалидов в Астрахани госпитализированы с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция, сообщает управление администрации губернатора региона.
Ранее сообщалось, что 12 мая 71-летней пенсионерке из государственного Астраханского дома-интерната для престарелых и инвалидов стало плохо, ей вызвали скорую помощь, но врачи не обнаружили ничего подозрительного. 17 мая ей стало хуже, на следующий день ее госпитализировали. Тест на коронавирус дал положительный результат.
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"С 18 по 22 мая на лечение в госпитали направлены 30 проживающих и 13 сотрудников", - говорится в сообщении. В администрации губернатора РИА Новости уточнили, что у всех госпитализированных подтвердился коронавирус.
Кроме того, одна из пациенток 1949 года рождения с внебольничной двусторонней полисегментарной пневмонией в субботу скончалась.
Тестирование жильцов интерната продолжается. Всего в социальном учреждении проживают 240 подопечных.
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На заседании регионального штаба по предотвращению распространения коронавируса губернатор области Игорь Бабушкин потребовал от правительства региона мобилизовать имеющиеся ресурсы на разрешение ситуации в доме престарелых.
"Поскольку это учреждение закрытого типа и инфекция могла попасть туда только по вине конкретных сотрудников и должностных лиц, я обращаюсь в прокуратуру с просьбой провести тщательную проверку и привлечь виновных к ответственности. Все выводы должны быть максимально открытыми для профессионального сообщества и жителей области", - сказал он.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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