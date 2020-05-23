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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-23T16:27
https://ria.ru/20200523/1571891149.html
В Южной Осетии выявили еще один случай коронавируса
https://cdn22.img.ria.ru/images/152600/87/1526008711_0:492:4928:3264_1036x0_80_0_0_1e1336a623024f6322d879f3b8ac7546.jpg
РИА Новости

В Южной Осетии выявили еще один случай коронавируса

16:27 23.05.2020
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© РИА Новости / Николай ПротопоповСтолица Южной Осетии город Цхинвал
Столица Южной Осетии город Цхинвал
© РИА Новости / Николай Протопопов
Столица Южной Осетии город Цхинвал. Архивное фото
ЦХИНВАЛ, 23 мая - РИА Новости. Еще один случай заболевания коронавирусом выявлен в Южной Осетии, им оказался курсант, вернувшийся из РФ, сообщила глава комитета югосетпотребнадзора Марина Кочиева.
Ранее сообщалось, что в Южной Осетии лабораторно подтверждены 34 случая коронавирусной инфекции COVID-19. Шестеро пациентов выздоровели.
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"Выявлен новый случай заболевания коронавирусной инфекцией у прибывшего курсанта", - сказала Кочиева.
В пятницу правительство республики приняло решение продлить закрытие границы Южной Осетии с Россией до 30 июня. Принятые меры не распространяются на граждан Южной Осетии, возвращающихся по специально разработанному графику через консульский отдел МИД в республику. Также полностью закрыты пункты пропуска с Грузией.
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При этом 25 мая откроются кафе, рестораны, детские развлекательные центры, спортивные объекты, библиотеки, гостиницы и санатории, начнет работать общественный транспорт.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоЮжная Осетия
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