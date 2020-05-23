В Южной Осетии выявили еще один случай коронавируса

ЦХИНВАЛ, 23 мая - РИА Новости. Еще один случай заболевания коронавирусом выявлен в Южной Осетии, им оказался курсант, вернувшийся из РФ, сообщила глава комитета югосетпотребнадзора Марина Кочиева.
Ранее сообщалось, что в Южной Осетии лабораторно подтверждены 34 случая коронавирусной инфекции COVID-19. Шестеро пациентов выздоровели.
"Выявлен новый случай заболевания коронавирусной инфекцией у прибывшего курсанта", - сказала Кочиева.
В пятницу правительство республики приняло решение продлить закрытие границы Южной Осетии с Россией до 30 июня. Принятые меры не распространяются на граждан Южной Осетии, возвращающихся по специально разработанному графику через консульский отдел МИД в республику. Также полностью закрыты пункты пропуска с Грузией.
При этом 25 мая откроются кафе, рестораны, детские развлекательные центры, спортивные объекты, библиотеки, гостиницы и санатории, начнет работать общественный транспорт.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.