Полиция пока не выяснила мотивы пытавшегося захватить заложников в Москве

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Полиция пока не установила мотивы злоумышленника, пытавшегося захватить заложников в отделении банка в Москве, сообщил начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.

"Непосредственно ответить на вопрос, по каким причинам он это совершил, мы пока не можем, в этом вопросе сейчас разбираемся", - сказал Васенин журналистам.

В субботу в отделение Альфа-банка на улице Земляной вал в Москве вошел неизвестный и заявил, что у него бомба, он намерен взорвать отделение. В результате эффективных действий сотрудников отделения и правоохранительных органов никто не пострадал, злоумышленник был задержан, указывает пресс-служба.