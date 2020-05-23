В Ровенской области выявили новую вспышку коронавируса

Ранее местные власти заявили о вспышке коронавируса в доме-интернате для престарелых и инвалидов в Здолбунове. Тогда было известно о 12 заболевших.

"Из-за вспышки COVID-19 на въезде в Здолбуновский интернат установили КПП. Еще у 12 сотрудников и подопечных Здолбуновского дома-интерната для престарелых и инвалидов зафиксировано COVID-19. Это люди от 36 до 83 лет. Таким образом, на сегодня уже 24 инфицированных в учреждении (8 работников и 16 подопечных). Пять человек находятся в стационаре, остальные - на самоизоляции", - сказано в сообщении на сайте обладминистрации.