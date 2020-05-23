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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-23T16:25
https://ria.ru/20200523/1571891070.html
В Ровенской области выявили новую вспышку коронавируса
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1a/1570599875_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_ce27d22f8adc93f98059617f803ed622.jpg
РИА Новости

В Ровенской области выявили новую вспышку коронавируса

16:25 23.05.2020
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© РИА Новости / СтрингерСотрудники полиции и Национальной гвардии Украины у въезда на территорию Киево-Печерской лавры, закрытой на карантин
Сотрудники полиции и Национальной гвардии Украины у въезда на территорию Киево-Печерской лавры, закрытой на карантин
© РИА Новости / Стрингер
КИЕВ, 23 мая – РИА Новости. Новая вспышка коронавирусной инфекции зафиксирована в доме-интернате для престарелых и инвалидов в городе Здолбунове Ровенской области Украины, выявлены еще 12 заболевших, сообщила в субботу пресс-служба областной государственной администрации.
Ранее местные власти заявили о вспышке коронавируса в доме-интернате для престарелых и инвалидов в Здолбунове. Тогда было известно о 12 заболевших.
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"Из-за вспышки COVID-19 на въезде в Здолбуновский интернат установили КПП. Еще у 12 сотрудников и подопечных Здолбуновского дома-интерната для престарелых и инвалидов зафиксировано COVID-19. Это люди от 36 до 83 лет. Таким образом, на сегодня уже 24 инфицированных в учреждении (8 работников и 16 подопечных). Пять человек находятся в стационаре, остальные - на самоизоляции", - сказано в сообщении на сайте обладминистрации.
Тестирование на наличие инфекции в учреждении продолжается.
По последним данным минздрава, в Ровенской области Украины зафиксировано 1368 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, 543 человека выздоровели. Всего же по стране зафиксировано 20 580 случаев инфицирования COVID-19, 605 из которых стали летальными, 6929 человек выздоровели.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 4,9 миллиона случаев заболевания, умерли более 327 тысяч человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Ровненская областьУкраинаВ мире
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