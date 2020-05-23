Правительство выделит 25 миллиардов рублей на поддержку автопрома

Уточняется, что пять миллиардов рублей пойдут на приобретение машин скорой помощи, семь – на субсидирование кредитования, 8,5 – на льготный лизинг, в том числе на госпрограмму "Доступная аренда". Еще 4,5 миллиарда рублей потратят на субсидии по займам на закупку транспорта для государственных нужд.