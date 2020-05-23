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2020-05-23T16:24
https://ria.ru/20200523/1571891028.html
Правительство выделит 25 миллиардов рублей на поддержку автопрома
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571778118_0:151:3106:1898_1036x0_80_0_0_144530e4f8564dff65dc3064798ecf13.jpg
РИА Новости

Правительство выделит 25 миллиардов рублей на поддержку автопрома

16:24 23.05.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанк Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
 Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 25 миллиардов рублей на поддержку российского автопрома, пять из которых пойдут на покупку машин скорой помощи, сообщили в пресс-службе кабмина.
"На различные меры поддержки российских автопроизводителей, терпящих убытки на фоне распространения новой коронавирусной инфекции, выделено 25 млрд рублей. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что пять миллиардов рублей пойдут на приобретение машин скорой помощи, семь – на субсидирование кредитования, 8,5 – на льготный лизинг, в том числе на госпрограмму "Доступная аренда". Еще 4,5 миллиарда рублей потратят на субсидии по займам на закупку транспорта для государственных нужд.
"Комплекс мер, разработанный по поручению президента России, простимулирует спрос на продукцию автомобильной отрасли", - добавляется в сообщении.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияАвтоМихаил МишустинПравительство РФЭкономика
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