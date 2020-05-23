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2020-05-23T17:55
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Альфа-банк поощрит персонал за профессионализм во время захвата отделения
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РИА Новости

Альфа-банк поощрит персонал за профессионализм во время захвата отделения

16:23 23.05.2020 (обновлено: 17:55 23.05.2020)
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийСотрудники полиции у отделения "Альфа-банка" в центре Москвы, откуда поступило сообщение, что неизвестный удерживает несколько человек и угрожает взорвать отделение
Сотрудники полиции у отделения Альфа-банка в центре Москвы, откуда поступило сообщение, что неизвестный удерживает несколько человек и угрожает взорвать отделение
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Сотрудники полиции у отделения "Альфа-банка" в центре Москвы, откуда поступило сообщение, что неизвестный удерживает несколько человек и угрожает взорвать отделение
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Руководство Альфа-банка поощрит сотрудников, которые действовали четко по инструкции, что позволило избежать ситуации с захватом посетителей, заявил директор по маркетингу и коммуникациям банка Алексей Гиязов.
"Сотрудники отделения Альфа-банка действовали четко по инструкции, что позволило избежать ситуации с массовым захватом посетителей и сотрудников в заложники", — заявил Гиязов, его слова передает пресс-служба.
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В субботу в отделение Альфа-банка на улице Земляной вал в Москве вошел неизвестный и заявил, что у него бомба, и он намерен взорвать отделение. В результате эффективных действий сотрудников отделения и правоохранительных органов никто не пострадал, злоумышленник был задержан, указывает пресс-служба.
Руководство Альфа-банка решило поощрить своих сотрудников за проявленный профессионализм во время захвата отделения в Москве, добавили в пресс-службе.
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