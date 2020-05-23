Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-23T16:13
https://ria.ru/20200523/1571890516.html
Выступление певицы Бьорк в Москве перенесли на 2021 год из-за COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/132418/35/1324183548_0:192:1029:771_1036x0_80_0_0_c5539f519ffa2b46fa34cf7075d11ddf.jpg
РИА Новости

Выступление певицы Бьорк в Москве перенесли на 2021 год из-за COVID-19

16:13 23.05.2020
2106
© AFP 2020 / Pascal GuyotИсландская певица Бьорк
Исландская певица Бьорк
© AFP 2020 / Pascal Guyot
Исландская певица Бьорк. Архивное фото
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Выступление популярной исландской певицы Бьорк в Москве, которое должно было состояться 2 июля, перенесено на 14 июня 2021 года из-за ситуации с распространением коронавируса, сообщают организаторы концерта, компания SAV Entertainment в субботу.
"Из-за пандемии COVID-19 мы вынуждены перенести концерт Бьорк 2 июля в Crocus City Hall. Мы так же расстроены, как и вы, но здоровье и безопасность артистки, ее команды, сотрудников площадки и зрителей являются нашими главными приоритетами. Новая дата концерта – 14 июня 2021 года", - говорится в сообщении.
Певец Малума целует Мадонну на Billboard Music Awards в Лас-Вегасе
8 марта, 08:00Культура
Слушайте женщин. Музыкальные дивы последних сорока лет
Организаторы отметили, что все билеты остаются действительными.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Топ-15 стран G-20 по летальности коронавирусной инфекции COVID-19
18 апреля, 19:33Распространение нового коронавируса
Топ-15 стран G-20 по летальности COVID-19
241004
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКультураРоссияШоу-бизнесИсландия
Рекомендуем
У здания Государственной думы России в Москве в дни действия режима повышенной готовности из-за коронавируса 2019-n-CoV.
В Госдуме прокомментировали перспективу снижения пенсионного возраста
Пожар на Северном проспекте в Санкт-Петербурге
В Петербурге при пожаре в многоэтажке погибли два человека
Народный депутат Украины Валерий Давиденко
Депутата Рады нашли мертвым в своем офисе
Самолет наблюдения США Boeing OC-135B Open Skies
МИД Турции прокомментировал выход США из Договора по открытому небу
Женщины с колясками в Грачевском парке
Госдума удвоила пособия на детей
Инспектор ГИБДД
В Мурманской области женщина устроила смертельное ДТП, уходя от ДПС
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
В Израиле открывается судебный процесс над Нетаньяху
Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани
Минздрав Армении извинился перед Грузией за критику здравоохранения
Сергей Шнуров во время встречи Бориса Титова с председателями региональных отделений Партии Роста в Северо-Западном федеральном округе
Шнуров высмеял жалобу Пригожина на "чудовищное положение" артистов
Терминал для голосования на цифровом избирательном участке
Путин подписал закон о дистанционном голосовании
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
Илон Маск рассказал о любви к русскому языку
Президент России Владимир Путин
ВЦИОМ прокомментировал данные Bloomberg о рейтинге Путина
Молекулы ДНК
Ученые предложили ответ на загадку появления жизни на Земле
Военнослужащие ЛНР на линии соприкосновения в Луганской области
В ЛНР заявили о напряженной обстановке у линии соприкосновения в Донбассе
Захват заложников в отделении банка в центре Москвы
В полицию сообщили о захвате заложников в банке в центре Москвы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:26В Японии рейтинг правительства Абэ упал до 27%, сообщает СМИ
05:24В Южной Корее за сутки зафиксировали 25 случаев COVID-19
05:22В Бразилии число жертв коронавируса превысило 22 тысячи человек
05:07Россия непобедима, когда с ней Украина, заявила экс-депутат Рады
04:53Эксперт рассказал, какие российские регионы прошли пик COVID-19
04:52СМИ узнало, как будут работать магазины одежды после пандемии
04:47В Мексике число жертв коронавируса превысило семь тысяч человек
04:44В Аргентине продлили карантин из-за коронавируса до седьмого июня
04:40В Венесуэлу прибыло первое иранское судно с топливом
04:02Источник: кабмин изучает перспективы использования "Морского старта"
03:53Пушков предупредил об опасности заигрывания Лукашенко с Западом
03:53Турецкие туроператоры рассказали, когда ждут российских туристов
03:46Туроператоры сообщили о возможном продлении сезона в Турции
03:38Эксперт предсказал "развод" Британии и ЕС с полным разрывом связей
03:29"После 74 лет": Степаненко высмеяла мужчин, которых тянет к "марамойкам"
03:20Из Нью-Йорка в Москву вылетел самолет с россиянами
03:14Ученые предрекли экстремальную жару в московском регионе летом
03:09Эксперты рассказали о творчестве Михаила Шолохова
03:00Диетолог опровергла утверждения о пользе отказа от соли
02:43В Оксфорде рассказали о проекте вакцины против COVID-19
Лента новостейМолния