Выступление певицы Бьорк в Москве перенесли на 2021 год из-за COVID-19

"Из-за пандемии COVID-19 мы вынуждены перенести концерт Бьорк 2 июля в Crocus City Hall. Мы так же расстроены, как и вы, но здоровье и безопасность артистки, ее команды, сотрудников площадки и зрителей являются нашими главными приоритетами. Новая дата концерта – 14 июня 2021 года", - говорится в сообщении.