Выступление певицы Бьорк в Москве перенесли на 2021 год из-за COVID-19

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Выступление популярной исландской певицы Бьорк в Москве, которое должно было состояться 2 июля, перенесено на 14 июня 2021 года из-за ситуации с распространением коронавируса, сообщают организаторы концерта, компания SAV Entertainment в субботу.
"Из-за пандемии COVID-19 мы вынуждены перенести концерт Бьорк 2 июля в Crocus City Hall. Мы так же расстроены, как и вы, но здоровье и безопасность артистки, ее команды, сотрудников площадки и зрителей являются нашими главными приоритетами. Новая дата концерта – 14 июня 2021 года", - говорится в сообщении.
Организаторы отметили, что все билеты остаются действительными.
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