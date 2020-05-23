Храм Гроба Господня в Иерусалиме откроют после двухмесячного карантина

"В связи с изменением (эпидемиологической - ред.) обстановки на Святой Земле мы, главы трех церквей (греческой православной, католической и армянской апостольской - ред.), хранители Базилики Гроба Господня и Воскресения, хотим сообщить, что начиная с ближайшего воскресенья 24-го мая святыня вновь будет доступна верующим для посещения и молитвы", - говорится в заявлении Патриархата, опубликованном на официальной интернет-странице.