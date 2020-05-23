Храм Гроба Господня в Иерусалиме откроют после двухмесячного карантина

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 мая - РИА Новости. Храм Воскресения (Гроба Господня) в Старом городе Иерусалима вновь откроется для верующих в воскресенье, 24 мая, после двухмесячного карантина, говорится в заявлении Православного Греческого Патриархата Иерусалима.
"В связи с изменением (эпидемиологической - ред.) обстановки на Святой Земле мы, главы трех церквей (греческой православной, католической и армянской апостольской - ред.), хранители Базилики Гроба Господня и Воскресения, хотим сообщить, что начиная с ближайшего воскресенья 24-го мая святыня вновь будет доступна верующим для посещения и молитвы", - говорится в заявлении Патриархата, опубликованном на официальной интернет-странице.
Первое время число посетителей Храма будет ограничено 50 по соображениям безопасности и во избежание новой вспышки коронавирусной инфекции COVID-19, отмечено в заявлении. Вход в Базилику будет доступен только здоровым людям с нормальной температурой тела, без симптомов заболевания, при обязательном наличии маски.
Также верующие будут обязаны соблюдать двухметровую дистанцию и воздерживаться от физического контакта и прикосновений к святыням (камням, иконам, облачению клириков), сообщается в заявлении патриархата.
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