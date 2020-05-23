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2020-05-23T16:16
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"Лучи добра": прожекторы озарили небо в поддержку людей во время пандемии
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РИА Новости
"Лучи добра": прожекторы озарили небо в поддержку людей во время пандемии
С наступлением темноты небо по всей России озарилось “лучами добра”. Эта акция направлена на поддержку тех, кто борется с коронавирусом на передовой, и людей, находящихся на самоизоляции во время пандемии COVID-19.
2020-05-23T16:13
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=86079374&type=mp4
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PT0M59S

"Лучи добра": прожекторы озарили небо в поддержку людей во время пандемии

16:13 23.05.2020 (обновлено: 16:16 23.05.2020)
268
С наступлением темноты небо по всей России озарилось “лучами добра”. Эта акция направлена на поддержку тех, кто борется с коронавирусом на передовой, и людей, находящихся на самоизоляции во время пандемии COVID-19.
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