"Лучи добра": прожекторы озарили небо в поддержку людей во время пандемии
С наступлением темноты небо по всей России озарилось “лучами добра”. Эта акция направлена на поддержку тех, кто борется с коронавирусом на передовой, и людей, находящихся на самоизоляции во время пандемии COVID-19.
С наступлением темноты небо по всей России озарилось “лучами добра”. Эта акция направлена на поддержку тех, кто борется с коронавирусом на передовой, и людей, находящихся на самоизоляции во время пандемии COVID-19.
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