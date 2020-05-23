"Лучи добра": прожекторы озарили небо в поддержку людей во время пандемии

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С наступлением темноты небо по всей России озарилось “лучами добра”. Эта акция направлена на поддержку тех, кто борется с коронавирусом на передовой, и людей, находящихся на самоизоляции во время пандемии COVID-19.