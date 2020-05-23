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Распространение нового коронавируса
2020-05-23T16:11
https://ria.ru/20200523/1571890385.html
Испания объявит десятидневный траур по жертвам COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569167841_0:161:3067:1886_1036x0_80_0_0_8820e4907ce1459ce8ccc8e81d3eb08f.jpg
РИА Новости

Испания объявит десятидневный траур по жертвам COVID-19

16:11 23.05.2020
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© РИА Новости / Джорди БойшареуИспания
Испания
© РИА Новости / Джорди Бойшареу
Испания. Архивное фото
МАДРИД, 23 мая – РИА Новости. Траур по жертвам эпидемии коронавируса COVID-19 будет объявлен в Испании во вторник, он продлится десять дней.
"Мы остановили худшее бедствие века. Задача восстановления нашей страны еще впереди. Правительство примет официальное заявление о трауре начиная со вторника. Траур будет продолжаться десять дней. Флаги будут приспущены на всех государственных учреждениях и на кораблях ВМФ. Мы хотим продемонстрировать этим трауром наше признание жертвам", - заявил Санчес на пресс-конференции в Мадриде.
Испания занимает четвертое место в мире по количеству жертв: c начала эпидемии умерли 28,6 тысячи человек, которым был поставлен диагноз COVID-19.
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