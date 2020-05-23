Испания объявит десятидневный траур по жертвам COVID-19

"Мы остановили худшее бедствие века. Задача восстановления нашей страны еще впереди. Правительство примет официальное заявление о трауре начиная со вторника. Траур будет продолжаться десять дней. Флаги будут приспущены на всех государственных учреждениях и на кораблях ВМФ. Мы хотим продемонстрировать этим трауром наше признание жертвам", - заявил Санчес на пресс-конференции в Мадриде.