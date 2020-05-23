При проведении операции в банке в центре Москвы никто не пострадал

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Пострадавших в результате операции в отделении Альфа-банка на Земляном валу в Москве, где ранее произошел захват заложников, нет, сообщила пресс-служба столичного главка МВД.
Ранее в субботу сообщалось о проверке полицией информации о захвате заложников в отделении банка на улице Земляной Вал в Москве. Сообщалось, что мужчина удерживал шестерых человек. При этом источник РИА Новости, знакомый с ситуацией, сообщил, что в отделении находится человек, который утверждает, что у него бомба. Сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленника.
"В результате проведенной операции пострадавших среди сотрудников банка, посетителей и сотрудников правоохранительных органов нет", - сообщили в пресс-службе.