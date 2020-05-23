В Ираке начали допрос кандидата на пост главы ИГ*

ДОХА, 23 мая - РИА Новости. Иракские силы безопасности начали допрос задержанного ими кандидата на пост главы террористической группировки " Иракские силы безопасности начали допрос задержанного ими кандидата на пост главы террористической группировки " Исламское государство "* Абдель Насера Кардаша, которого считают "банком информации", сообщил РИА Новости в субботу представитель главнокомандующего иракскими вооруженными силами Яхья Расул.

"Как известно, Кардаш находится в руках сотрудников иракской разведки, информация, которой он располагает, очень важна. Этого человека можно считать банком информации, и в реальности его задержание стало огромным ударом по ИГ*", - отметил Расул.

Он указал, что ИГ* не прекратила свое существование, и до сих пор существуют ее "спящие" ячейки, которые пытаются устраивать теракты и нападения в разных местах.

По словам представителя вооруженных сил Ирака , обмен разведывательной информацией постоянно идет в рамках работы четырехстороннего центра, который включает представителей Ирака, Ирана Сирии и России, чтобы препятствовать проникновению боевиков ИГ* на территорию Ирака, ради чего ведется постоянное наблюдение за приграничными районами вблизи иракско-сирийской границы.

Иракская национальная разведка в минувшую среду сообщила о задержании одного из возможных преемников ликвидированного лидера ИГ* Абдаллы Кардаша.

О ликвидации бывшего главаря ИГ* Абу Бакра аль-Багдади в результате спецоперации спецназа США в провинции Идлиб в Сирии объявил в октябре 2019 года американский президент Дональд Трамп . Он поблагодарил Россию, Турцию , Сирию и Ирак за помощь в ликвидации аль-Багдади. Связанный с исламистами сайт сообщал, что ИГ* подтвердила гибель аль-Багдади.