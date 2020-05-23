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2020-05-23T16:06
https://ria.ru/20200523/1571890106.html
В Ираке начали допрос кандидата на пост главы ИГ*
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РИА Новости

В Ираке начали допрос кандидата на пост главы ИГ*

16:06 23.05.2020
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© РИА Новости / Виталий БелоусовБоец спецподразделения в Багдаде
Боец спецподразделения в Багдаде
© РИА Новости / Виталий Белоусов
ДОХА, 23 мая - РИА Новости. Иракские силы безопасности начали допрос задержанного ими кандидата на пост главы террористической группировки "Исламское государство"* Абдель Насера Кардаша, которого считают "банком информации", сообщил РИА Новости в субботу представитель главнокомандующего иракскими вооруженными силами Яхья Расул.
"Как известно, Кардаш находится в руках сотрудников иракской разведки, информация, которой он располагает, очень важна. Этого человека можно считать банком информации, и в реальности его задержание стало огромным ударом по ИГ*", - отметил Расул.
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Сбежавший боевик рассказал о сотрудничестве американцев с ИГ* в Сирии
Он указал, что ИГ* не прекратила свое существование, и до сих пор существуют ее "спящие" ячейки, которые пытаются устраивать теракты и нападения в разных местах.
По словам представителя вооруженных сил Ирака, обмен разведывательной информацией постоянно идет в рамках работы четырехстороннего центра, который включает представителей Ирака, Ирана, Сирии и России, чтобы препятствовать проникновению боевиков ИГ* на территорию Ирака, ради чего ведется постоянное наблюдение за приграничными районами вблизи иракско-сирийской границы.
Сотрудники полиции в аэропорту Франкфурта, Германия
22 мая, 13:19
Во Франкфурте задержали предполагаемую террористку ИГ*
Иракская национальная разведка в минувшую среду сообщила о задержании одного из возможных преемников ликвидированного лидера ИГ* Абдаллы Кардаша.
О ликвидации бывшего главаря ИГ* Абу Бакра аль-Багдади в результате спецоперации спецназа США в провинции Идлиб в Сирии объявил в октябре 2019 года американский президент Дональд Трамп. Он поблагодарил Россию, Турцию, Сирию и Ирак за помощь в ликвидации аль-Багдади. Связанный с исламистами сайт сообщал, что ИГ* подтвердила гибель аль-Багдади.
* Террористическая организация, запрещенная в России
Американский военнослужащий в Сирии
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