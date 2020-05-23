Московские таксисты стали в два раза меньше нарушать ПДД

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Общее количество нарушений ПДД машинами такси снизилось в два раза в апреле по сравнению с мартом, сообщила пресс-служба дептранса Telegram. Общее количество нарушений ПДД машинами такси снизилось в два раза в апреле по сравнению с мартом, сообщила пресс-служба дептранса Москвы

"Общее количество нарушений ПДД машинами такси снизилось в 2 раза", - говорится в сообщении.

Однако количество смертельных аварий, согласно сообщению, выросло в январе-апреле более чем на 40%, а также в апреле в два раза (+80 км/ч) выросло количество нарушений по превышению скорости по сравнению с мартом.

В пресс-службе департамента транспорта отметили, что за день таксопарки производят 330 тысяч поездок (меньше на 51%) на 48 тысячах автомобилях (меньше на 40%).