Московские таксисты стали в два раза меньше нарушать ПДД

"Общее количество нарушений ПДД машинами такси снизилось в 2 раза", - говорится в сообщении.
Однако количество смертельных аварий, согласно сообщению, выросло в январе-апреле более чем на 40%, а также в апреле в два раза (+80 км/ч) выросло количество нарушений по превышению скорости по сравнению с мартом.
В пресс-службе департамента транспорта отметили, что за день таксопарки производят 330 тысяч поездок (меньше на 51%) на 48 тысячах автомобилях (меньше на 40%).
"Москва-сити стабильно держит первенство как до начала самоизоляции, так и во время самоизоляции — входит в топ мест окончания поездок на такси", - уточняется в сообщении.