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2020-05-23T16:05
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Московские таксисты стали в два раза меньше нарушать ПДД
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РИА Новости

Московские таксисты стали в два раза меньше нарушать ПДД

16:05 23.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСтоянка автомобилей службы "Яндекс.Такси"
Стоянка автомобилей службы Яндекс.Такси
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Стоянка автомобилей службы "Яндекс.Такси". Архивное фото
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Общее количество нарушений ПДД машинами такси снизилось в два раза в апреле по сравнению с мартом, сообщила пресс-служба дептранса Москвы в Telegram.
"Общее количество нарушений ПДД машинами такси снизилось в 2 раза", - говорится в сообщении.
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Однако количество смертельных аварий, согласно сообщению, выросло в январе-апреле более чем на 40%, а также в апреле в два раза (+80 км/ч) выросло количество нарушений по превышению скорости по сравнению с мартом.
В пресс-службе департамента транспорта отметили, что за день таксопарки производят 330 тысяч поездок (меньше на 51%) на 48 тысячах автомобилях (меньше на 40%).
"Москва-сити стабильно держит первенство как до начала самоизоляции, так и во время самоизоляции — входит в топ мест окончания поездок на такси", - уточняется в сообщении.
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