В Красноярском крае пьяный водитель без прав сбил двухлетнего ребенка

КРАСНОЯРСК, 23 мая - РИА Новости. Пожилой пьяный мужчина в поселке Горячегорск города Шарыпово Красноярского края, не имея права управления автомобилем, сбил маленького ребенка, стоящего на обочине дороги, сообщает СК РФ.
"По предварительной версии следствия, 63-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигался на автомобиле ЗАЗ по улице Строительная поселка Горячегорск в районе дома №12 и допустил наезд на двухлетнего мальчика, находившегося на обочине дороги. Ребенок с тяжелыми травмами был госпитализирован. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что мужчина не имеет прав на управление транспортным средством", - говорится в сообщении.
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Авария произошла 13 мая. Учитывая общественный резонанс, следователи регионального СК обратились к прокурору с ходатайством о передаче уголовного дела для дальнейшего расследования в свое производство. Прокурором данное ходатайство было удовлетворено.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).
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