В Красноярском крае пьяный водитель без прав сбил двухлетнего ребенка

"По предварительной версии следствия, 63-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигался на автомобиле ЗАЗ по улице Строительная поселка Горячегорск в районе дома №12 и допустил наезд на двухлетнего мальчика, находившегося на обочине дороги. Ребенок с тяжелыми травмами был госпитализирован. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что мужчина не имеет прав на управление транспортным средством", - говорится в сообщении.