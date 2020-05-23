Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-23T16:05
https://ria.ru/20200523/1571890024.html
В Красноярском крае пьяный водитель без прав сбил двухлетнего ребенка
https://cdn23.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:76:1887:1137_1036x0_80_0_0_7013fc1e7eee97b7c62c4e98461abe08.jpg
РИА Новости

В Красноярском крае пьяный водитель без прав сбил двухлетнего ребенка

16:05 23.05.2020
491
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 23 мая - РИА Новости. Пожилой пьяный мужчина в поселке Горячегорск города Шарыпово Красноярского края, не имея права управления автомобилем, сбил маленького ребенка, стоящего на обочине дороги, сообщает СК РФ.
"По предварительной версии следствия, 63-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигался на автомобиле ЗАЗ по улице Строительная поселка Горячегорск в районе дома №12 и допустил наезд на двухлетнего мальчика, находившегося на обочине дороги. Ребенок с тяжелыми травмами был госпитализирован. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что мужчина не имеет прав на управление транспортным средством", - говорится в сообщении.
Сотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
12 февраля, 22:35
Под Калугой женщина сбила шедшего по обочине ребенка и скрылась
Авария произошла 13 мая. Учитывая общественный резонанс, следователи регионального СК обратились к прокурору с ходатайством о передаче уголовного дела для дальнейшего расследования в свое производство. Прокурором данное ходатайство было удовлетворено.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).
Опрос
Вы попадали в ДТП?
Проголосовали:6524
25 февраля, 09:31
0003242
Обсудить 0
Следственный комитет России (СК РФ)Красноярский крайШарыповоПроисшествия
Рекомендуем
Автомобиль Следственного комитета России
В Красноярском крае мать с ребенком погибли, провалившись в септик
Статуя Фемиды
В Петербурге арестовали обвиняемого в убийстве матери пятерых детей
Автомобиль следственного комитета (СК) России
В Казани собака насмерть загрызла хозяйку
Инспектор ГИБДД
В Мурманской области женщина устроила смертельное ДТП, уходя от ДПС
Сотрудники полиции у отделения Альфа-банка в центре Москвы, откуда поступило сообщение, что неизвестный удерживает несколько человек и угрожает взорвать отделение
Стала известна личность захватчика отделения банка в центре Москвы
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ
В Японии рейтинг правительства Абэ упал до 27%, сообщает СМИ
Штурм банка, где мужчина захватил заложников, попал на видео
Штурм банка, где мужчина захватил заложников, попал на видео
Испытание термоядерного взрывного устройства в США
Эксперт предположил, при каком условии Россия может выйти из ДВЗЯИ
Машина инженерно-саперного центра полиции у отделения Альфа-банка в центре Москвы, откуда поступило сообщение, что неизвестный удерживает несколько человек и угрожает взорвать отделение
Задержан захватчик отделения банка в центре Москвы
Стоянка автомобилей службы Яндекс.Такси
Московские таксисты стали в два раза меньше нарушать ПДД
Сотрудники полиции и Национальной гвардии Украины у въезда на территорию Киево-Печерской лавры, закрытой на карантин
В Ровенской области выявили новую вспышку коронавируса
Сергей Шнуров во время встречи Бориса Титова с председателями региональных отделений Партии Роста в Северо-Западном федеральном округе
Шнуров высмеял жалобу Пригожина на "чудовищное положение" артистов
Сотрудник полиции в оцеплении у отделения Альфа-банка в центре Москвы, откуда поступило сообщение, что неизвестный удерживает несколько человек и угрожает взорвать отделение
Полиция пока не выяснила мотивы пытавшегося захватить заложников в Москве
Захват заложников в отделении банка в центре Москвы
При проведении операции в банке в центре Москвы никто не пострадал
Хана Кимура
Умерла 22-летняя звезда Netflix
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:26В Японии рейтинг правительства Абэ упал до 27%, сообщает СМИ
05:24В Южной Корее за сутки зафиксировали 25 случаев COVID-19
05:22В Бразилии число жертв коронавируса превысило 22 тысячи человек
05:07Россия непобедима, когда с ней Украина, заявила экс-депутат Рады
04:53Эксперт рассказал, какие российские регионы прошли пик COVID-19
04:52СМИ узнало, как будут работать магазины одежды после пандемии
04:47В Мексике число жертв коронавируса превысило семь тысяч человек
04:44В Аргентине продлили карантин из-за коронавируса до седьмого июня
04:40В Венесуэлу прибыло первое иранское судно с топливом
04:02Источник: кабмин изучает перспективы использования "Морского старта"
03:53Пушков предупредил об опасности заигрывания Лукашенко с Западом
03:53Турецкие туроператоры рассказали, когда ждут российских туристов
03:46Туроператоры сообщили о возможном продлении сезона в Турции
03:38Эксперт предсказал "развод" Британии и ЕС с полным разрывом связей
03:29"После 74 лет": Степаненко высмеяла мужчин, которых тянет к "марамойкам"
03:20Из Нью-Йорка в Москву вылетел самолет с россиянами
03:14Ученые предрекли экстремальную жару в московском регионе летом
03:09Эксперты рассказали о творчестве Михаила Шолохова
03:00Диетолог опровергла утверждения о пользе отказа от соли
02:43В Оксфорде рассказали о проекте вакцины против COVID-19
Лента новостейМолния