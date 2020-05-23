Пакистан выплатит по миллиону рупий семьям погибших при крушении самолета

Журналисты и сотрудники полиции на месте крушения пассажирского самолета Airbus A-320 авиакомпании Pakistan International Airlines (PIA) в Карачи

Журналисты и сотрудники полиции на месте крушения пассажирского самолета Airbus A-320 авиакомпании Pakistan International Airlines (PIA) в Карачи

НЬЮ-ДЕЛИ, 23 мая – РИА Новости. Власти Пакистана выплатят по 1 миллиону рупий (около 6200 долларов) семьям погибших при крушении самолета в Карачи, сообщил министр авиации Гулам Сарвар Хан на пресс-конференции для СМИ.

Самолет "Пакистанских международных авиалиний" Airbus А-320 с 99 людьми на борту рухнул на жилой район города Карачи в пятницу днем, после того как дважды пытался приземлиться в аэропорту. На борту самолета был 91 пассажир и восемь членов экипажа. Минздрав пакистанской провинции Синд в субботу подтвердил гибель 97 человек. Двое пассажиров самолета выжили.

Хан отметил, что двое выживших при падении самолета получат по 500 тысяч рупий. Он также объявил, что правительство предложит компенсацию жителям района, чьи дома и машины пострадали.

"Был нанесен большой ущерб. Мы дали указание провести предварительное обследование, и правительство возместит ущерб после проведения оценки", - сказал он.

Министр сказал, что первоочередной задачей правительства является передача тел погибших их семьям после установления личности. Он выразил сожаление по поводу трагического инцидента и выразил соболезнования семьям погибших. Хан также отметил, что правительство возьмет на себя полную ответственность, если будет выявлена халатность.

"Кто бы ни был ответственен, они будут уволены", - сказал он.

Как сообщила в субботу авиакомпания, последняя проверка разбившегося самолета была проведена 21 марта этого года, за день до крушения он совершил рейс из Маската в Лахор. В отчете отмечается, что "не было дефектов, связанных с двигателем, шасси или основными системами самолета". Авиакомпания утверждает, что состояние обоих двигателей было "удовлетворительным", а проверки технического обслуживания проводились регулярно.