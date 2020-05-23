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2020-05-23T15:52
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Пакистан выплатит по миллиону рупий семьям погибших при крушении самолета
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РИА Новости

Пакистан выплатит по миллиону рупий семьям погибших при крушении самолета

15:52 23.05.2020
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© РИА Новости / Мажар Абид / Перейти в фотобанкЖурналисты и сотрудники полиции на месте крушения пассажирского самолета Airbus A-320 авиакомпании Pakistan International Airlines (PIA) в Карачи
Журналисты и сотрудники полиции на месте крушения пассажирского самолета Airbus A-320 авиакомпании Pakistan International Airlines (PIA) в Карачи
© РИА Новости / Мажар Абид
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Журналисты и сотрудники полиции на месте крушения пассажирского самолета Airbus A-320 авиакомпании Pakistan International Airlines (PIA) в Карачи
НЬЮ-ДЕЛИ, 23 мая – РИА Новости. Власти Пакистана выплатят по 1 миллиону рупий (около 6200 долларов) семьям погибших при крушении самолета в Карачи, сообщил министр авиации Гулам Сарвар Хан на пресс-конференции для СМИ.
Самолет "Пакистанских международных авиалиний" Airbus А-320 с 99 людьми на борту рухнул на жилой район города Карачи в пятницу днем, после того как дважды пытался приземлиться в аэропорту. На борту самолета был 91 пассажир и восемь членов экипажа. Минздрав пакистанской провинции Синд в субботу подтвердил гибель 97 человек. Двое пассажиров самолета выжили.
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Хан отметил, что двое выживших при падении самолета получат по 500 тысяч рупий. Он также объявил, что правительство предложит компенсацию жителям района, чьи дома и машины пострадали.
"Был нанесен большой ущерб. Мы дали указание провести предварительное обследование, и правительство возместит ущерб после проведения оценки", - сказал он.
Министр сказал, что первоочередной задачей правительства является передача тел погибших их семьям после установления личности. Он выразил сожаление по поводу трагического инцидента и выразил соболезнования семьям погибших. Хан также отметил, что правительство возьмет на себя полную ответственность, если будет выявлена халатность.
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"Кто бы ни был ответственен, они будут уволены", - сказал он.
Как сообщила в субботу авиакомпания, последняя проверка разбившегося самолета была проведена 21 марта этого года, за день до крушения он совершил рейс из Маската в Лахор. В отчете отмечается, что "не было дефектов, связанных с двигателем, шасси или основными системами самолета". Авиакомпания утверждает, что состояние обоих двигателей было "удовлетворительным", а проверки технического обслуживания проводились регулярно.
Ранее сообщалось, что бортовые самописцы самолета найдены, они будут переданы производителю самолета для расшифровки.
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