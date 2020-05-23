В России оценили отказ Украины от участия во встрече СБ ООН по Крыму

Вид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Российских парламентариев не удивило решение представителей Украины , США, Эстонии и Великобритании отказаться от участия в заседании Совбеза ООН по формуле Арриа, посвященном ситуации в Крыму . Российских парламентариев не удивило решение представителей, США, Эстонии и Великобритании отказаться от участия в заседаниипо формуле Арриа, посвященном ситуации в

На этой онлайн-встрече, инициированной Россией, по видеосвязи выступали жители полуострова.

"Это успех"

Глава республики Сергей Аксенов отметил, что спикеры рассказали о реальной ситуации в Крыму.

"Это очень важный и знаковый момент: в ООН выступили люди, которые по праву представляют народы Крыма, а не профессиональные вруны и провокаторы. Кто хотел услышать правду, тот ее услышал. Считаю, что это успех", — написал он на своей странице во "ВКонтакте".

Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина, в свою очередь, назвала отказ Киева принять участие в заседании лицемерием.

"Украине не нужна правда о жизни крымчан, им нужна финансовая и политическая выгода", — сказала она РИА Новости.

"Информационное оболванивание"

По мнению сенатора Сергея Цекова, представители некоторых западных стран намеренно не захотели выслушать позицию крымчан.

"Они говорят, что Крым оккупирован, что здесь полицейские законы и народ страдает. Все дело в том, что информационное оболванивание имеет серьезный вес в международных отношениях. Чтобы разговор не стал достоянием желающих узнать правду о положении дел в Крыму и на Украине, они не приняли участие", — сказал он в беседе с порталом iReactor

Отказ от диалога с жителями полуострова парламентарий объяснил нежеланием западных коллег узнать настоящее положение вещей в Крыму.

Сенатор Константин Косачев в беседе с НСН также назвал случившиеся беспрецедентным демаршем.

"В данном случае есть нарушение и буквы, и духа тех договоренностей, которые существуют в Организации Объединенных Наций, Совете Безопасности ООН по такого рода обсуждениям", — отметил он.

Парламентарий считает, что западные страны отказались от участия в заседании из-за отсутствия каких-либо аргументов в свою пользу.

"Ущемление прав"

Депутат Антон Морозов счел такой жест безответственным.

"Мы считаем, что действительно этот подход ущемляет права людей, которые проживают на территории полуострова. Вне зависимости от того, под чьей юрисдикцией они сейчас находятся, они имеют право реализовать свои базовые потребности", — сказал он РИА Новости.

Депутат подчеркнул, что сейчас крымчане ограничены в правах на передвижения, не могут получить въездные визы в Евросоюз, а на территории, где они проживают, не действуют многие банки и коммерческие фирмы, в том числе и западные компании.