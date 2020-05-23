В Петербурге арестовали обвиняемого в убийстве матери пятерых детей

"Невский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Павла Искандарова, обвиняемого в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшей, сроком по 21 июля 2020 года", — сообщили в объединенной пресс-службе судов.

Ранее сообщалось, что мужчина в квартире одного из домов по Дальневосточному проспекту в ходе ссоры жестоко избил свою сожительницу, мать пятерых несовершеннолетних детей, которая скончалась в больнице.