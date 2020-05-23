В Петербурге арестовали обвиняемого в убийстве матери пятерых детей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 мая — РИА Новости. Мужчина, обвиняемый в избиении до смерти матери пятерых детей, заключен под стражу на два месяца, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.
"Невский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Павла Искандарова, обвиняемого в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшей, сроком по 21 июля 2020 года", — сообщили в объединенной пресс-службе судов.
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Ранее сообщалось, что мужчина в квартире одного из домов по Дальневосточному проспекту в ходе ссоры жестоко избил свою сожительницу, мать пятерых несовершеннолетних детей, которая скончалась в больнице.
Как сообщила в Twitter детский омбудсмен Петербурга Анна Митянина, многодетная семья получила от государства квартиру и находилась под наблюдением инспектора отдела по делам несовершеннолетних и опеки Невского района. Сейчас, по словам Митяниной, решается вопрос о передаче опеки над детьми дедушке.
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