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2020-05-23T15:48
https://ria.ru/20200523/1571889254.html
Эксперт предположил, при каком условии Россия может выйти из ДВЗЯИ
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РИА Новости

Эксперт предположил, при каком условии Россия может выйти из ДВЗЯИ

15:48 23.05.2020
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CC0 / National Nuclear Security Administration / Nevada Site Office / Испытание термоядерного взрывного устройства в США
Испытание термоядерного взрывного устройства в США
CC0 / National Nuclear Security Administration / Nevada Site Office /
Испытание термоядерного взрывного устройства в США. Архивное фото
МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Если США проведут ядерное испытание, Россия в ответ может выйти из Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, заявил РИА Новости доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ Алексей Фененко.
Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что в администрации президента США обсуждалась возможность проведения первого с 1992 года ядерного испытания.
Здание Министерства иностранных дел РФ
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Россия не намерена обсуждать с США претензии по "нарушению" ДВЗЯИ
"Выход России из ДВЗЯИ. Я думаю, это следующее, что последует. Это возможно, и Россия в 1996 году при подписании ДВЗЯИ объявила это как условия: что у нее есть право выхода из этого договора при условии угрозы национальным интересам", - заявил эксперт.
По его оценке, такая реакция была бы для Москвы выгодной.
"Я думаю, что для России был выгоден сценарий выхода из ДВЗЯИ, поскольку коллапс этого договора нанесет колоссальный ущерб самим США. Дело в том, что хоть договор в силу и не вступил, но существует международная система мониторинга, глобального наблюдения за ядерными испытаниями. Основной спонсор этой системы – США. Если Россия выйдет из этого договора и прекратит с ней сотрудничество, то получается, все американские инвестиции были впустую", - отметил Фененко.
Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) был подписан в 1996 году, однако ряд стран, включая США и КНР, до сих пор его не ратифицировали, в отличие от России, которая сделала это в 2000 году. При этом страны, располагающие ядерным оружием, взяли на себя добровольные обязательства не проводить таких испытаний.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
21 апреля, 12:24
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РоссияДоговор о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний (ДВЗЯИ)СШАБезопасностьВ мире
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