Эксперт предположил, при каком условии Россия может выйти из ДВЗЯИ

"Выход России из ДВЗЯИ. Я думаю, это следующее, что последует. Это возможно, и Россия в 1996 году при подписании ДВЗЯИ объявила это как условия: что у нее есть право выхода из этого договора при условии угрозы национальным интересам", - заявил эксперт.

"Я думаю, что для России был выгоден сценарий выхода из ДВЗЯИ, поскольку коллапс этого договора нанесет колоссальный ущерб самим США. Дело в том, что хоть договор в силу и не вступил, но существует международная система мониторинга, глобального наблюдения за ядерными испытаниями. Основной спонсор этой системы – США. Если Россия выйдет из этого договора и прекратит с ней сотрудничество, то получается, все американские инвестиции были впустую", - отметил Фененко.