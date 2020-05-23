В Азербайджане число случаев коронавируса увеличилось до 3982

БАКУ, 23 мая - РИА Новости. Общее число зараженных коронавирусом в Азербайджане достигло 3982, за сутки выявлено 127 случаев, число жертв вируса достигло 49, сообщает оперативный штаб при кабмине республики.
"На сегодняшний день в Азербайджане выявлено 3982 факта заражения коронавирусной инфекцией. 2506 человек вылечились, 49 человек умерли, 1427 человек продолжают лечение в больницах особого режима. Состояние 44 из них оценивается как тяжелое, 57 - средней тяжести, состояние остальных стабильное", - говорится в релизе штаба.
Уточняется, что за прошедший период было проведено 265 067 тестов на выявление новых случаев заражения.
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