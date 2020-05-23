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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-23T15:39
https://ria.ru/20200523/1571888993.html
В Азербайджане число случаев коронавируса увеличилось до 3982
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0a/1571246996_0:0:3067:1725_1036x0_80_0_0_2d511123b8098a32f4f044dbb6c6b773.jpg
РИА Новости

В Азербайджане число случаев коронавируса увеличилось до 3982

15:39 23.05.2020
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© Sputnik / Перейти в фотобанкСотрудница метрополитена на одной из станций бакинского метро
Сотрудница метрополитена на одной из станций бакинского метро
© Sputnik
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Сотрудница метрополитена на одной из станций бакинского метро. Архивное фото
БАКУ, 23 мая - РИА Новости. Общее число зараженных коронавирусом в Азербайджане достигло 3982, за сутки выявлено 127 случаев, число жертв вируса достигло 49, сообщает оперативный штаб при кабмине республики.
"На сегодняшний день в Азербайджане выявлено 3982 факта заражения коронавирусной инфекцией. 2506 человек вылечились, 49 человек умерли, 1427 человек продолжают лечение в больницах особого режима. Состояние 44 из них оценивается как тяжелое, 57 - средней тяжести, состояние остальных стабильное", - говорится в релизе штаба.
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Уточняется, что за прошедший период было проведено 265 067 тестов на выявление новых случаев заражения.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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