В Азербайджане число случаев коронавируса увеличилось до 3982

"На сегодняшний день в Азербайджане выявлено 3982 факта заражения коронавирусной инфекцией. 2506 человек вылечились, 49 человек умерли, 1427 человек продолжают лечение в больницах особого режима. Состояние 44 из них оценивается как тяжелое, 57 - средней тяжести, состояние остальных стабильное", - говорится в релизе штаба.