В Белгородской области умерла заболевшая COVID-19 заслуженный врач России

"Всю свою жизнь она выполняла святую миссию — лечила и спасала детей. Ее искренне любили, уважали и ценили не только в Рякитянском районе, но и далеко за его пределами. Она пользовалась огромным профессиональным и личным авторитетом. Это колоссальная, невосполнимая утрата для всего медицинского сообщества Белгородчины и для всех нас", — написал Савченко, выразив соболезнование родным, близким и коллегам Карташовой.