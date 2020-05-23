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2020-05-23T15:48
https://ria.ru/20200523/1571888585.html
В Белгородской области умерла заболевшая COVID-19 заслуженный врач России
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РИА Новости

В Белгородской области умерла заболевшая COVID-19 заслуженный врач России

15:29 23.05.2020 (обновлено: 15:48 23.05.2020)
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© Фото : ОГБУЗ Ракитянская центральная районная больницаЗаслуженный врач России Валентина Карташова
Заслуженный врач России Валентина Карташова
© Фото : ОГБУЗ Ракитянская центральная районная больница
Заслуженный врач России Валентина Карташова. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 23 мая — РИА Новости. Заведующая педиатрическим отделением Ракитянской ЦРБ в Белгородской области заслуженный врач России Валентина Карташова скончалась после того, как заболела COVID-19, сообщил губернатор региона Евгений Савченко.
Губернатор отметил, что Карташова проходила лечение в областном центре от пневмонии. У нее был подтвержден COVID-19.
"К глубочайшему прискорбию, тяжелая болезнь оказалась сильнее", — написал глава региона.
По его словам, Карташова была врачом по призванию.

"Всю свою жизнь она выполняла святую миссию — лечила и спасала детей. Ее искренне любили, уважали и ценили не только в Рякитянском районе, но и далеко за его пределами. Она пользовалась огромным профессиональным и личным авторитетом. Это колоссальная, невосполнимая утрата для всего медицинского сообщества Белгородчины и для всех нас", — написал Савченко, выразив соболезнование родным, близким и коллегам Карташовой.

Медик стала четырнадцатым скончавшимся в регионе пациентом с COVID-19. Всего в регионе, по данным на субботу, 1654 заболевших, из них 554 человека выздоровели. В Ракитянском районе более 100 заболевших.
Ранее власти сообщали, что в Ракитянской ЦРБ на карантин закрыты три отделения: терапевтическое, хирургическое и акушерское. Департамент здравоохранения области проверяет сообщения в соцсетях о том, что в больнице медики массово болеют COVID-19, но им не делают анализы.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Белгородская областьОбщество
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