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2020-05-23T17:53
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Delivery Club не имеет данных об участии курьера в захвате заложников
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РИА Новости

Delivery Club не имеет данных об участии курьера в захвате заложников

15:22 23.05.2020 (обновлено: 17:53 23.05.2020)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСотрудник полиции в оцеплении у отделения "Альфа-банка" в центре Москвы, откуда поступило сообщение, что неизвестный удерживает несколько человек и угрожает взорвать отделение
Сотрудник полиции в оцеплении у отделения Альфа-банка в центре Москвы, откуда поступило сообщение, что неизвестный удерживает несколько человек и угрожает взорвать отделение
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Сервис доставки еды Delivery Club не располагает сведениями, подтверждающими участие своего курьера в инциденте с захватом заложников в центре Москвы, об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе компании.
Ранее в субботу сообщалось, что неизвестный с сумкой одного из агрегаторов доставки еды вошел в отделение Альфа-банка на улице Земляной Вал в Москве и сказал, что он заминирован.
"На данный момент мы не получали запросов от правоохранительных органов. У нас также нет внутренних сведений, подтверждающих участие реального курьера в данном инциденте", - сказали в пресс-службе.
Захват заложников в отделении банка в центре Москвы
Вчера, 17:47
Захват заложников в отделении банка в центре Москвы
Захват заложников в московском банке. Онлайн-репортаж >>
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Захват заложников в центре МосквыDelivery ClubМоскваАльфа-банкПроисшествия
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