Delivery Club не имеет данных об участии курьера в захвате заложников

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Сервис доставки еды Delivery Club не располагает сведениями, подтверждающими участие своего курьера в инциденте с захватом заложников в центре Москвы, об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе компании.
Ранее в субботу сообщалось, что неизвестный с сумкой одного из агрегаторов доставки еды вошел в отделение Альфа-банка на улице Земляной Вал в Москве и сказал, что он заминирован.
"На данный момент мы не получали запросов от правоохранительных органов. У нас также нет внутренних сведений, подтверждающих участие реального курьера в данном инциденте", - сказали в пресс-службе.