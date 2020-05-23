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2020-05-23T17:56
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Задержан захватчик отделения банка в центре Москвы
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РИА Новости

Задержан захватчик отделения банка в центре Москвы

15:18 23.05.2020 (обновлено: 17:56 23.05.2020)
202601
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкМашина инженерно-саперного центра полиции у отделения Альфа-банка в центре Москвы, откуда поступило сообщение, что неизвестный удерживает несколько человек и угрожает взорвать отделение
Машина инженерно-саперного центра полиции у отделения Альфа-банка в центре Москвы, откуда поступило сообщение, что неизвестный удерживает несколько человек и угрожает взорвать отделение
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Машина инженерно-саперного центра полиции у отделения Альфа-банка в центре Москвы, откуда поступило сообщение, что неизвестный удерживает несколько человек и угрожает взорвать отделение
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Полицейские задержали злоумышленника, захватившего отделение Альфа-банка в центре Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
По его словам, с подозреваемым уже проводятся следственные действия.
В столичном главке МВД подтвердили информацию о задержании.

"Буквально сейчас все завершилось благополучно, никто не пострадал. Захватчик — условно захватчик, потому что, мне кажется, это просто нездоровый человек, — находится у правоохранительных органов", — сказал РИА Новости директор банка по маркетингу и коммуникациям Алексей Гиязов.

Инцидент произошел в отделении банка в доме 41 по улице Земляной Вал. Сообщалось, что мужчина удерживал шестерых человек. Позже в ГУ МВД рассказали, что служба "02" получила сообщение о том, что в отделение вошел мужчина с сумкой одного из агрегаторов по доставке еды и сказал, что банк заминирован.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о захвате заложников. Его сотрудники работают на месте происшествия.
Позже начальник пресс-службы столичного управления МВД Владимир Васенин рассказал, что задержанный — житель России, приехавший в Москву из другого региона. Мотивы, по которым он пытался захватить банк, полиция пока не установила. Сейчас выясняется, действительно ли у него была взрывчатка.
Источник РИА Новости в правоохранительных органах назвал имя задержанного — это 34-летний житель Тюменской области Алексей Барышников.
Появилось видео с места захвата заложников в центре Москвы
Вчера, 14:57
Появилось видео с места захвата заложников в центре Москвы
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Обсудить 29
Альфа-банкЗахват заложников в центре МосквыМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Главное, что нет жертв. И интересно узнать его мотивы. Не исключено, что доведённый до отчаяния человек.
23 мая, 15:21
ddeluxo-87
98037346
Людей уже до отчаяния довели
23 мая, 15:46
ЛФЛариса Филиппова
108004033
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