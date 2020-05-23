Представитель банка сообщил детали захвата заложников в Москве

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Сотрудников в московском отделении Сотрудников в московском отделении Альфа-банка , где забаррикадировался захватчик, нет, но нет и подтверждения, что он там один, сообщил РИА Новости директор по маркетингу и коммуникациям банка Алексей Гиязов.

Ранее сообщалось о проверке полицией информации о захвате заложников в отделении банка на улице Земляной Вал. Сообщалось, что мужчина удерживал шестерых человек, правоохранители существенно расширили зону оцепления вокруг здания. При этом источник РИА Новости, знакомый с ситуацией, сообщил, что в отделении находится человек, который утверждает, что у него бомба. Сотрудники банка ушли, и "еще какой-то его приятель сам там остался, не ушел", добавил источник.

"Что можно сказать точно, наших сотрудников в отделении нет. Правоохранительные органы разбираются, выясняют ситуацию. Мы знаем точно, что он там внутри, дверь забаррикадировал. Пока других подробностей дать не можем", - сказал собеседник агентства.

"По поводу количества людей я точно не могу сказать, но ни шести, ни пяти там точно нет. Посетителей там, дай бог, никого нет, кроме него ", - добавил он.

На вопрос, получается нельзя сказать точно, что он там один, Гиязов ответил: "Да".