На жителей Перми и Казани завели дело о реабилитации нацизма

Даниил Шестаков из Перми с теми же целями повесил на сайте фотографию генерала Андрея Власова, признанного изменником родины.

Сейчас, добавила Петренко, следствие продолжает собирать материалы на Эль-Айюби и Шестакова. Выяснилось, что обоих привлекали к уголовной ответственности: Шестакова — за угрозу убийством, а Эль-Айюби — за кражу. Кроме того, Шестаков был активным участником несанкционированных акций, за нарушение порядка проведения митингов его привлекали к административной ответственности.