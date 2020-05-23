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2020-05-23T16:48
https://ria.ru/20200523/1571886946.html
На жителей Перми и Казани завели дело о реабилитации нацизма
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РИА Новости

На жителей Перми и Казани завели дело о реабилитации нацизма

14:57 23.05.2020 (обновлено: 16:48 23.05.2020)
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкМедиафасад в Екатеринбурге транслирует акцию "Бессмертный полк"
Медиафасад в Екатеринбурге транслирует акцию Бессмертный полк
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Медиафасад в Екатеринбурге транслирует акцию "Бессмертный полк". Архивное фото
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Следователи возбудили против жителей Перми и Казани уголовное дело о реабилитации нацизма во время онлайн-шествия "Бессмертного полка", сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
По данным следствия, житель Казани Мухаммед Эль-Айюби разместил на сайте "Бессмертного полка" фотографию Гитлера, которую показали во время трансляции. В подписи к снимку говорилось, что на нем изображен "Гилтер Адик".
Подозреваемый в размещении фото нацистов на сайтах Бессмертного полка Денис Воронцов
22 мая, 15:02
СК предъявил обвинение за фото Мюллера на сайте "Бессмертного полка"
Даниил Шестаков из Перми с теми же целями повесил на сайте фотографию генерала Андрея Власова, признанного изменником родины.
Сейчас, добавила Петренко, следствие продолжает собирать материалы на Эль-Айюби и Шестакова. Выяснилось, что обоих привлекали к уголовной ответственности: Шестакова — за угрозу убийством, а Эль-Айюби — за кражу. Кроме того, Шестаков был активным участником несанкционированных акций, за нарушение порядка проведения митингов его привлекали к административной ответственности.
Шествие "Бессмертного полка" в режиме онлайн началось 9 Мая и, по словам организаторов, будет продолжаться "до последней поданной заявки". Среди фотографий ветеранов обнаружились снимки нацистских преступников — Гитлера, рейхсфюрера СС Гиммлера и других. Следователи усмотрели в этих действиях "одобрение преступлений нацистского режима, установленных приговором Международного военного трибунала в Нюрнберге".
Ранее сообщалось, что СК предъявил обвинения Денису Воронцову из Волгограда, повесившему на сайте "Бессмертного полка" фотографию группенфюрера СС и начальника гестапо Генриха Мюллера. Еще одно уголовное дело возбудили против жительницы Тулы, опубликовавшей фото Гитлера.
Житель Москвы заполняет заявку для участия в акции Бессмертный полк онлайн
15 мая, 21:48
Установлены подозреваемые в реабилитации нацизма в "Бессмертном полку"
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Обсудить 146
Светлана ПетренкоСледственный комитет России (СК РФ)ПермьКазаньПроисшествия
Популярные комментарии
Было бы государство полицейским, Навальный со своими сторонниками давно бы лес валили, а не митинги, перерастающие в несанкционные, устраивали. Так что не зная танца, не нужно выкаблучивать. Каждый понесёт заработанное на взгляд суда наказание.
23 мая, 18:06
Андрей Романов
27910002
Дай бог дадут по полной, согласно действующему законодательству.
23 мая, 15:01
Андрей Романов
255000026
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