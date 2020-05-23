Эксперт оценил вероятность подготовки США к ядерному испытанию

"Вероятность подлинности этой информации велика. Дело в том, что отношение самой администрации к договорам, в том числе к ДВЗЯИ, уже не внушало оптимизма", - заявил он, напомнив, что США подписали, но так и не ратифицировали Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), и во многом из-за позиции США договор не вступил в полную силу.