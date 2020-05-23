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2020-05-23T14:57
https://ria.ru/20200523/1571886914.html
Эксперт оценил вероятность подготовки США к ядерному испытанию
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РИА Новости

Эксперт оценил вероятность подготовки США к ядерному испытанию

14:57 23.05.2020
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CC0 / National Nuclear Security Administration / Nevada Site Office / Испытание термоядерного взрывного устройства
Испытание термоядерного взрывного устройства
CC0 / National Nuclear Security Administration / Nevada Site Office /
Испытание термоядерного взрывного устройства. Архивное фото
МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Вероятность того, что Вашингтон действительно готовится к проведению первого почти за 30 лет ядерного испытания, велика, это идет в русле политики администрации президента Дональда Трампа, считает эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Сергей Ермаков.
Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что в администрации президента США обсуждалась возможность проведения первого с 1992 года ядерного испытания.
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"Вероятность подлинности этой информации велика. Дело в том, что отношение самой администрации к договорам, в том числе к ДВЗЯИ, уже не внушало оптимизма", - заявил он, напомнив, что США подписали, но так и не ратифицировали Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), и во многом из-за позиции США договор не вступил в полную силу.
Как отметил эксперт, в американском истеблишменте и военных кругах давно говорили о том, что ядерные испытания оружия необходимы, так как компьютерное моделирование не может полностью помочь решить задачи модернизации ядерного арсенала. Именно на модернизацию ядерного арсенала делается ставка в современной ядерной доктрине США и других программных документах в сфере обороны.
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