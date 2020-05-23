СМИ сообщили о взрыве у офиса Медведчука в Киеве

"Действительно, в центре города проходила акция, во время которой активисты зажгли файеры. За нарушение общественного порядка несколько человек были задержаны, сейчас они находятся в Печерском отделении полиции. Обстоятельства мы выясняем. Пострадавших пока нет, во всяком случае, такой информации не поступало", — сказали РИА Новости в отделе коммуникаций полиции Киева.