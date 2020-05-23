СМИ сообщили о взрыве у офиса Медведчука в Киеве

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Возле офиса депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь!" Виктора Медведчука прогремел взрыв, сообщает 24 канал.
По словам очевидцев, возле здания раздавались националистические лозунги.
В полиции РИА Новости сообщили, что на место выехали сотрудники правоохранительных органов.
Позже полицейские опровергли сообщения о взрыве.
"Действительно, в центре города проходила акция, во время которой активисты зажгли файеры. За нарушение общественного порядка несколько человек были задержаны, сейчас они находятся в Печерском отделении полиции. Обстоятельства мы выясняем. Пострадавших пока нет, во всяком случае, такой информации не поступало", — сказали РИА Новости в отделе коммуникаций полиции Киева.