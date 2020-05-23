В Сочи в горах выпало 13 сантиметров снега

СОЧИ, 23 мая - РИА Новости. Снег выпал в горах Снег выпал в горах Сочи из-за резкого похолодания до -1 градуса, что редкость для весны, высота снежного покрова составила 13 сантиметров, сообщает горный курорт " Роза Хутор ".

Отмечается, что в последние дни весны в горах Сочи выпал снег. На высоте 2320 метров над уровнем моря курорта "Роза Хутор" высота свежевыпавшего снега утром в субботу составила 13 сантиметров. По словам синоптиков, причина резкого похолодания - вторжение холодной, северной умеренной воздушной массы вслед за холодным атмосферным фронтом, который прошёл территорию курорта накануне ночью. Подобные вторжения холода хоть и являются редкими для третьей декады мая, но не являются чем-то из ряда вон выходящим.

"Интенсивные осадки начались 22 мая в 20.30. По состоянию на 12 часов субботы, выпало 74 миллиметра осадков, это довольно много. Общая высота снежного покрова на Роза Пик - 2320 метров над уровнем моря - сейчас 73 сантиметра. Хлопья снега выпадали до отметки 1200 метров над уровнем моря", - говорится в сообщении.

Как отмечают синоптики курорта, в четверг на Роза Пик дневной максимум температуры воздуха составил +13,9 градуса. При этом снег в конце весны - явление редкое, но не экстремальное. Объяснить это можно вторжением холодной воздушной массы.

"Мы сейчас находимся в одной воздушной массе с Москвой, с центром России, где холодная погода наблюдается всю неделю. Температура воздуха на высоте 2320 метров над уровнем моря опустилась до минус одного градуса, нулевая изотерма сейчас на высоте 1600 метров, ниже - слабый плюс", - цитируются в сообщении слова синоптика курорта "Роза Хутор" Адриана Коротеева.

Специалисты уточняют, что скоро температура воздуха начнёт расти, хотя в ближайшие две ночи на Роза Пик будут наблюдаться заморозки. Сохранится неустойчивая погода с осадками.