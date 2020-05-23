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2020-05-23T18:07
https://ria.ru/20200523/1571886830.html
В Сочи в горах выпало 13 сантиметров снега
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РИА Новости

В Сочи в горах выпало 13 сантиметров снега

14:56 23.05.2020 (обновлено: 18:07 23.05.2020)
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© Фото : Кадр из видео курорта "Роза Хутор"Снег, выпавший на курорте Роза Хутор 23 мая
Снег, выпавший на курорте Роза Хутор 23 мая
© Фото : Кадр из видео курорта "Роза Хутор"
СОЧИ, 23 мая - РИА Новости. Снег выпал в горах Сочи из-за резкого похолодания до -1 градуса, что редкость для весны, высота снежного покрова составила 13 сантиметров, сообщает горный курорт "Роза Хутор".
Отмечается, что в последние дни весны в горах Сочи выпал снег. На высоте 2320 метров над уровнем моря курорта "Роза Хутор" высота свежевыпавшего снега утром в субботу составила 13 сантиметров. По словам синоптиков, причина резкого похолодания - вторжение холодной, северной умеренной воздушной массы вслед за холодным атмосферным фронтом, который прошёл территорию курорта накануне ночью. Подобные вторжения холода хоть и являются редкими для третьей декады мая, но не являются чем-то из ряда вон выходящим.

"Интенсивные осадки начались 22 мая в 20.30. По состоянию на 12 часов субботы, выпало 74 миллиметра осадков, это довольно много. Общая высота снежного покрова на Роза Пик - 2320 метров над уровнем моря - сейчас 73 сантиметра. Хлопья снега выпадали до отметки 1200 метров над уровнем моря", - говорится в сообщении.

Как отмечают синоптики курорта, в четверг на Роза Пик дневной максимум температуры воздуха составил +13,9 градуса. При этом снег в конце весны - явление редкое, но не экстремальное. Объяснить это можно вторжением холодной воздушной массы.
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"Мы сейчас находимся в одной воздушной массе с Москвой, с центром России, где холодная погода наблюдается всю неделю. Температура воздуха на высоте 2320 метров над уровнем моря опустилась до минус одного градуса, нулевая изотерма сейчас на высоте 1600 метров, ниже - слабый плюс", - цитируются в сообщении слова синоптика курорта "Роза Хутор" Адриана Коротеева.
Специалисты уточняют, что скоро температура воздуха начнёт расти, хотя в ближайшие две ночи на Роза Пик будут наблюдаться заморозки. Сохранится неустойчивая погода с осадками.
В Сочи в пятницу было объявлено штормовое предупреждение из-за дождей с грозами и сильного ветра. Все городские службы переведены в режим повышенной готовности.
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